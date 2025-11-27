Экскурсия в Сухум и Озеро Рица — это замечательная возможность познакомиться с уникальной природой, культурой и историей Абхазии.
Описание экскурсииНа старте нашего приключения нас ждет прогулка по прекрасной набережной Сухума, где вы сможете насладиться свежим воздухом и уникальной атмосферой этого удивительного города. Мы с вами посетим прекрасные достопримечательности столицы Абхазии. Далее, наш путь лежит к озеру Рица. В пути вы сможете насладиться потрясающими видами, а на озере — его изумрудной водой и прекрасной атмосферой. Мы можем прогуляться вокруг озера или взять лодку для более близкого знакомства с его красотой. А в завершение, попробуем вкуснейшие блюда местной кухни в одном из уютных кафе на берегу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш маршрут:
- Город Сухум - столица Абхазии. История города насчитывает более 2500 лет. Гуляя по благоустроенной набережной Махаджиров, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Также вас ожидает Сухумский Ботанический сад, основанный в 1883 году - один из старейших ботанических садов на Кавказе, в котором произрастают почти пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений
- Бзыбская крепость IX в
- Водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы" - здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения
- Голубое озеро - здесь вы сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь
- Чабгарский карниз и ущелье "Прощай, Родина!" - "смотровые" локации с видом на зелёные горы Абхазии
- Юпшарский каньон - место, где могучие отвесные скалы соприкасаются с небом
- Стеклянный мост в Абхазском дворе
- Сыроварня, винодельня и пасека, где вы можете попробовать абхазские продукты
- Озеро Рица - наша абхазская красавица
- По пути останавливаемся в красивых местах по вашему желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Сухума - к красавице Рице
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя чудеса Абхазии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
30 ноя в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Познакомиться с историей, культурой и первозданной природой Абхазии без толп туристов
Начало: По месту вашего проживания
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.