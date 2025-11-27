Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Сухум и Озеро Рица — это замечательная возможность познакомиться с уникальной природой, культурой и историей Абхазии.

Александр Ваш гид в Сухуме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек 10% Скидка на заказ 15500 выгода 1550 ₽ 13 950 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии На старте нашего приключения нас ждет прогулка по прекрасной набережной Сухума, где вы сможете насладиться свежим воздухом и уникальной атмосферой этого удивительного города. Мы с вами посетим прекрасные достопримечательности столицы Абхазии. Далее, наш путь лежит к озеру Рица. В пути вы сможете насладиться потрясающими видами, а на озере — его изумрудной водой и прекрасной атмосферой. Мы можем прогуляться вокруг озера или взять лодку для более близкого знакомства с его красотой. А в завершение, попробуем вкуснейшие блюда местной кухни в одном из уютных кафе на берегу.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату