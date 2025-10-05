Мои заказы

Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица

Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
На экскурсии из Сухума к озеру Рица гости познакомятся с живописными уголками Абхазии. Юпшарский каньон, Голубое озеро и водопады Девичьи и Мужские слёзы оставят незабываемые впечатления. По пути можно остановиться
для дегустации абхазского мёда и вина. Гид расскажет о местных традициях и легендах, связанных с природными достопримечательностями.

Это путешествие станет отличной возможностью узнать больше о культуре и истории края, а также насладиться красотой природы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🍯 Дегустация местных продуктов
  • 🗣 Интересные рассказы гида
  • 🏞 Возможность увидеть знаменитые достопримечательности
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица© Алан
Что можно увидеть

  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон и Чабгарский карниз
  • Озеро Рица — окружённое горами и густыми лесами

В пути можем остановиться, чтобы вы попробовали абхазские мёд и вино, также прокатились на тарзанке над ущельем.

Гид расскажет:

  • Как складывались традиции и уклад жизни в горах и у моря
  • Какие легенды окружают местных джигитов и красавиц и что в них правда
  • Как главные природные достопримечательности связаны с историей края

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Alphard, Toyota Noah или Lexus GS
  • Дополнительно оплачивается экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 7–12 лет, обед и дегустации — по желанию, тарзанка — по желанию 1000 ₽ за чел.
  • Если захотите, можем дополнить маршрут посещением дачи Сталина и Молочного водопада — с доплатой 2000 ₽ за группу + входные билеты на дачу 350 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места отдыха в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — Организатор в Сухуме
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Яна
Яна
5 окт 2025
Брали индивидуальную экскурсию на озеро Рица. У нас был экскурсовод Сослан, который очень хорошо знает историю каждого уголка страны и очень интересно рассказывает. На экскурсию ездили с ребенком 3-х лет,
который сильно капризничал, Сослан относился с пониманием, моментами помогал и приглядывал за ним, за что огромное спасибо. Маршрут был построен исключительно по нашим пожеланиям, что-то добавили, что-то убрали. Мы в Абхазии не первый раз, но это экскурсия запомнилась больше всех, будем советовать Сослана и по возможности обратимся еще) Огромное спасибо)

Входит в следующие категории Сухума

