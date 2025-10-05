читать дальше который сильно капризничал, Сослан относился с пониманием, моментами помогал и приглядывал за ним, за что огромное спасибо. Маршрут был построен исключительно по нашим пожеланиям, что-то добавили, что-то убрали. Мы в Абхазии не первый раз, но это экскурсия запомнилась больше всех, будем советовать Сослана и по возможности обратимся еще) Огромное спасибо)

Брали индивидуальную экскурсию на озеро Рица. У нас был экскурсовод Сослан, который очень хорошо знает историю каждого уголка страны и очень интересно рассказывает. На экскурсию ездили с ребенком 3-х лет,