1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
«о географии, природе, населении и символике Абхазии»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы – «Юпшарские ворота»»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
«Мы доберемся с вами до труднодоступных мест, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите познакомиться с природными красотами региона»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
«Экзотический Большой Мачарский водопад создаст впечатление, будто вы оказались в тропических джунглях, настолько причудливые растения меняют привычный пейзаж»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
«Природная красота Абхазии — озера, водопады, ущелья»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«Фантастические озера и водопады»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
«Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«А пока вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу интересные истории об этих местах»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
«Подробнее В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450₽ за человека
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
«Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
«По желанию объезжаем озеро Рица с посещением дачи Сталина/Хрущева и Молочного водопада (+1000 руб)»
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в высокогорье Апсны: Озера, Водопады и Альпийские луга Сухума
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
«Что вас ждет Кодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
«Наш маршрут будет построен таким образом, что мы на своем пути практически не столкнемся с толпами туристов и насладимся красотой природы в максимально комфортных условиях»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии»
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
«Что вас ждет В поездке насладимся живописными видами абхазской природы и посетим духовный центр Кавказа»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
«Я покажу вам красоту первозданной природы Апсны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
«Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком»
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
«Буквально за несколько часов вы увидите уникальные природные памятники, включая раскидистые каньоны, водопады и даже древнюю пещеру, совершите мини-трекинг, насладитесь пикником и сделаете много чудесных фотографий»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
«Красивейшие водопады — Ирина, Великан (100 м»
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
«Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков»
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ССветлана4 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ННаталья26 мая 2024Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
- ННаталья26 мая 2024Все было просто супер👌🏻😁
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ДДарья13 мая 2024Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
- ЕЕлена11 мая 2024Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
- ИИрина9 мая 2024Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Природа и пейзажи»
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