Путешествие из Сухума к озеру Рица через Новый Афон предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей Абхазии.
Маршрут включает посещение Новоафонского монастыря, рукотворного водопада на реке Псырцха, Голубого озера и панорамных видов Юпшарского каньона. В программе также значатся Бзыбский храм и смотровая площадка «Прощай, Родина».
Путешествие на минивэне позволяет избежать туристических потоков и насладиться спокойствием и красотой региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏛 Исторические памятники
- 🚐 Комфортное путешествие
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌿 Погружение в атмосферу Абхазии
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Собор святого великомученика Пантелеймона
- Храм святого апостола Симона Кананита
- Рукотворный водопад на реке Псырцха
- Бзыбский храм
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Дача Сталина
Описание экскурсии
В маршруте экскурсии — классическая подборка живописных локаций:
- Новоафонский монастырь и величественный Собор святого великомученика Пантелеймона.
- Храм святого апостола Симона Кананита — внешний осмотр.
- Рукотворный водопад на реке Псырцха и старинная железнодорожная платформа.
- Приморский парк с белыми и чёрными лебедями.
- Мозаичная автобусная остановка Зураба Церетели — обзорно, без выхода.
- Бзыбский храм и остатки крепости.
- Подвесной мост через реку Бзыбь.
- Голубое озеро.
- Юпшарский каньон (без выхода).
- Озеро Рица — главная жемчужина маршрута.
- Дача Сталина (при наличии входных билетов на кассе).
- Молочный водопад (при наличии парковочных мест поблизости).
По дороге мы обсудим:
- Становление Абхазского царства и роль Анакопии как духовного и политического центра региона.
- Развитие Нового Афона — одного из крупнейших религиозных центров Кавказа.
- Курортную культуру, которая здесь начала расцветать ещё в дореволюционные времена.
- Природное наследие — величественные горы, реликтовые леса и кристальные воды, которые делают Абхазию уникальной.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Toyota Vellfire.
- В стоимость экскурсии не входят: экологический сбор в национальном парке (700 ₽ за взрослого и 200 ₽ за ребёнка), билеты на дачу Сталина (250 ₽ с чел.), обед, прокат катамарана, полёт на зиплайне и другие личные расходы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим путешествием, поэтому с нами вы всегда будете в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
3 сен 2025
Замечательная экскурсия! Гор нам показал сказочно - красивые места, много рассказывал про них и про Абхазию в целом. Очень грамотный, тактичный, уважительный и внимательный молодой человек. Наша экскурсия не проходила
Л
Людмила
1 сен 2025
Заказывала родителям. Они в полном восторге! От начала до конца путешествие было просто восхитительным. Особенно хочется отметить гида Гора – он оказался не просто интересным, а настоящим кладезем знаний о
Анна
5 авг 2025
Абхазия - страна души, а Гор - проводник. С ним вы не просто посмотрите основные достопримечательности, а прочувствуете боль, гордость, радость и все струны души абхазского народа. Очень душевная и
Оксана
1 авг 2025
Удивительный мир нам открыл, превосходный человек и профессионал. Особо хочется отметить разносторонние знания и удивительную способность рассказывать легко и интересно. Увидели уникальную природу, получили новые впечатления, были окружены вниманием и заботой с самого утра и до вечера. Были учтены все наши пожелания. Хотеться отметить комфортабельный автомобиль и отличное вождение Гора. Итог: Супер, Супер, Супер!!! . Рекомендую 👍
Николай
18 июл 2025
Потрясающая экскурсия в сопровождении очень грамотного гида. С Гором можно поговорить на любую тему: человек эрудированный, вежливый, порядочный, приятный в общении, с первых минут располагает к себе. Маршрут идеально продуман и очень насыщенный. Множество красивейших локаций. Мы в восторге от поездки и очень всем рекомендуем.
Д
Дарья
14 июл 2025
Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Гору! Это было не просто классно - это было восхитительно. Провел по местам куда не возят групповые туры. Мы не только увидели природные красоты Абхазии,
Елизавета
14 июл 2025
По всем аспектам отличная экскурсия! Интересный маршрут, безумно красивые локации и всё это в сопровождении прекрасного гида-рассказчика - Гора. Этот человек отлично разбирается в истории, культуре, флоре и фауне своей
М
Марина
30 июн 2025
30.06.25 мы с детьми посетили данную экскурсию. Рекомендую? Да!!! Гор отличный гид, чудесен в общении. Очень внимателен к детям, готов помочь, перестроиться. Путешествие с ним- как с членом семьи, легкое
Вадим
24 июн 2025
Если у нашей компании спросить, что вас удивило больше всего в Абхазии, мы одновременно назовем имя - Гор.
Человек, который искренне любит свою страну, чтит народ и культуру Абхазии, который
Человек, который искренне любит свою страну, чтит народ и культуру Абхазии, который
Ольга
1 июн 2025
Съездили на Рицу с друзьями. Это была потрясающая поездка с прекрасным гидом Гором. Всю дорогу он нам рассказывал множество увлекательных и интересных историй, останавливался на самых красивых локациях и давал
Н
Надежда
30 мая 2025
Экскурсия на озеро Рица оставила незабываемые впечатления!
Наш гид Гор был просто кладезем знаний об Абхазии и с неподдельной страстью рассказывал об истории своей республики. Эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый и просто
Наш гид Гор был просто кладезем знаний об Абхазии и с неподдельной страстью рассказывал об истории своей республики. Эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый и просто
Юрий
29 мая 2025
Эта экскурсия произвела на меня самые яркие и теплые впечатления! Наш гид был настоящим мастером своего дела, он так красочно описывал историю каждого места, что каждый рассказ превращался в увлекательное приключение.
Благодаря такому незабываемому опыту, я уверен, что вернусь в Абхазию снова. И теперь только к Гору. Спасибо за всё, дорогой!
Благодаря такому незабываемому опыту, я уверен, что вернусь в Абхазию снова. И теперь только к Гору. Спасибо за всё, дорогой!
