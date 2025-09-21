Абхазия славится своими живописными пейзажами и богатой историей.
На этой экскурсии вы увидите Юпшарский каньон с его величественными скалами, насладитесь видом Голубого озера и посетите знаменитое озеро Рица. Гид расскажет о флоре и фауне региона, а также поделится интересными легендами. Включены дегустации местных продуктов, что сделает поездку ещё более запоминающейся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные пейзажи
- 🗺️ Увлекательные легенды
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🍯 Дегустации местных продуктов
- 🏞️ Посещение уникальных природных объектов
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Голубое озеро. Вы полюбуетесь водой невероятного цвета и услышите легенды, связанные с этим местом.
Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы увидите гигантские скалы, будто нависающие над дорогой.
Водопады Девичьи и Мужские слёзы, с которыми связаны очень красивые старинные предания.
Озеро Рица — визитная карточка республики. Вы узнаете, как оно образовалось. И конечно, полюбуетесь видами.
Но это ещё не всё. По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- С вами будут опытный водитель и профессиональный гид
- В стоимость включены входные билеты в национальный парк, дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса
Дополнительные расходы
- Питание — по меню
- Вход на Молочный водопад и на смотровую — 500 ₽
- Посещение дачи Сталина — 500 ₽
- Катамаран на озере — 500 ₽
- Зиплайн — 1000 ₽
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1950 ₽
|Дети до 12 лет
|1450 ₽
|Дети до 8 лет (включительно) без отдельного места в автобусе
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг
4.4
4.4

Основано на 9 отзывах
Т
Татьяна
21 сен 2025
Поездка прошла отлично! Отдельное спасибо Машине!
А
Андрей
19 авг 2025
все очень понравилось, особенно гид Мадина, она была очень добра и хорошо рассказывала, было очень интересно послушать. Рекомендую!
Виктория
17 авг 2025
Экскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гид был новый — Мадина. К сожалению, не поразило её мастерство рассказывать (или читать) информацию,
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Виктория! Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала,и надеюсь красота природы вдохновляет вас еще раз приехать и посетить этот маршрут!
Всего Вам самого доброго!
К
Кристина
23 июл 2025
Всем прекрасного отдыха! Второй раз путешествовали с гидом Маяной. Очень грамотная отзывчивая и добрая девушка. Все объясняла и рассказывала замечательно! Помогла посмотреть за маленьким сыном, пока мы с мужем пересекали реку на веревках. Спасибо Маяне за её профессионализм, доброту и отзывчивость! Все понравилось 👏🏻
В
Виктория
15 июн 2025
Замечательная компания, хорошие автобусы, гиды замечательные, очень рекомендую
Ю
Юлия
28 мая 2025
Ужасно спланированное мероприятие!
Экскурсовод наглая, дерзкая!
Не было предупреждения что дача сталина входит 200%, и те кто не хотел туда ехать, будут ждать на Рице 2 часа, помимо выделенных 1.5 часов.
Приезд в
Мадина
Ответ организатора:
Юлия Мы приносим свой извинения Вам за предоставленные неудобства! и поговорим с Асидой она Вас сопровождала!
Обязательно, постараемся, по регламенту времени успевать по мерее возможности!
А
Анастасия
25 мая 2025
Экскурсовод отлично знает свою работу, информация была увлекательна, из минусов в группе, к сожалению, было несколько человек, которые омрачили отдых, но это не к организаторам вопрос, по локациям, взяла доп поездку к молочному водопаду и другой смотровой точке озера, на месте поняла, что было лишним, основная локация была восхитительной, с дегустациями отличная идея, особенно вино
В
Владимир
24 мая 2025
Все прошло отлично! Рекомендую!
В
Виталий
7 мая 2025
Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю, конкретные места, которые мы проезжали и пр. Очень содержательно и интересно!
На остановках с дегустациями
