Из Сухума - к красавице Рице

Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя чудеса Абхазии
Абхазия славится своими живописными пейзажами и богатой историей.

На этой экскурсии вы увидите Юпшарский каньон с его величественными скалами, насладитесь видом Голубого озера и посетите знаменитое озеро Рица. Гид расскажет о флоре и фауне региона, а также поделится интересными легендами. Включены дегустации местных продуктов, что сделает поездку ещё более запоминающейся
4.4
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные пейзажи
  • 🗺️ Увлекательные легенды
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🍯 Дегустации местных продуктов
  • 🏞️ Посещение уникальных природных объектов
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя18
ноя20
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Голубое озеро. Вы полюбуетесь водой невероятного цвета и услышите легенды, связанные с этим местом.

Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы увидите гигантские скалы, будто нависающие над дорогой.

Водопады Девичьи и Мужские слёзы, с которыми связаны очень красивые старинные предания.

Озеро Рица — визитная карточка республики. Вы узнаете, как оно образовалось. И конечно, полюбуетесь видами.

Но это ещё не всё. По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • С вами будут опытный водитель и профессиональный гид
  • В стоимость включены входные билеты в национальный парк, дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса

Дополнительные расходы

  • Питание — по меню
  • Вход на Молочный водопад и на смотровую — 500 ₽
  • Посещение дачи Сталина — 500 ₽
  • Катамаран на озере — 500 ₽
  • Зиплайн — 1000 ₽

во вторник, четверг и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет1950 ₽
Дети до 12 лет1450 ₽
Дети до 8 лет (включительно) без отдельного места в автобусеБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
1
Т
Татьяна
21 сен 2025
Поездка прошла отлично! Отдельное спасибо Машине!
Поездка прошла отлично! Отдельное спасибо Машине!Поездка прошла отлично! Отдельное спасибо Машине!Поездка прошла отлично! Отдельное спасибо Машине!Поездка прошла отлично! Отдельное спасибо Машине!
А
Андрей
19 авг 2025
все очень понравилось, особенно гид Мадина, она была очень добра и хорошо рассказывала, было очень интересно послушать. Рекомендую!
все очень понравилось, особенно гид Мадина, она была очень добра и хорошо рассказывала, было очень интересно послушать. Рекомендую!все очень понравилось, особенно гид Мадина, она была очень добра и хорошо рассказывала, было очень интересно послушать. Рекомендую!все очень понравилось, особенно гид Мадина, она была очень добра и хорошо рассказывала, было очень интересно послушать. Рекомендую!все очень понравилось, особенно гид Мадина, она была очень добра и хорошо рассказывала, было очень интересно послушать. Рекомендую!
Виктория
Виктория
17 авг 2025
Экскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гид был новый — Мадина. К сожалению, не поразило её мастерство рассказывать (или читать) информацию,
читать дальше

но было интересно.

За дополнительную плату 500 рублей предложили подняться на высокую точку над Рицей и к Молочному водопаду. Соглашайтесь, это лучше и красивее, чем проводить дополнительно 30–40 минут у озера. Катамаран на Рице стоит 1000 рублей (а не 500 рублей) за 30 минут — времени вполне достаточно. Жаль, что из столь живописного места сделали настолько туристическое: даже посреди озера ощущаешь аромат шашлыка.

Дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса, как всегда, на высоте! Порой рядом не хватало экскурсовода, который сказал бы, чего ожидать дальше и в какие помещения заходить.

Очень огорчило, что на вопрос о посещении дачи Сталина был ответ, что её нет в планах, хотя в программе экскурсии про дачу написано.

Водопады красивые, туристов много, поэтому мы останавливались везде в обратном порядке. Голубое озеро невероятное, но даже из него сделали место прибыли, заставляя криками и хлопками павлинов распускать хвосты для фото с людьми на берегу.

Экскурсия хорошая, мелкие неприятности немного испортили впечатления. Но всё равно посетить эти достопримечательности стоит! 🔥

Экскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гидЭкскурсия прошла хорошо. Был опытный водитель, с которым мы уже были на одной экскурсии, а гид
Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Виктория! Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала,и надеюсь красота природы вдохновляет вас еще раз приехать и посетить этот маршрут!
Всего Вам самого доброго!
К
Кристина
23 июл 2025
Всем прекрасного отдыха! Второй раз путешествовали с гидом Маяной. Очень грамотная отзывчивая и добрая девушка. Все объясняла и рассказывала замечательно! Помогла посмотреть за маленьким сыном, пока мы с мужем пересекали реку на веревках. Спасибо Маяне за её профессионализм, доброту и отзывчивость! Все понравилось 👏🏻
В
Виктория
15 июн 2025
Замечательная компания, хорошие автобусы, гиды замечательные, очень рекомендую
Ю
Юлия
28 мая 2025
Ужасно спланированное мероприятие!
Экскурсовод наглая, дерзкая!

Не было предупреждения что дача сталина входит 200%, и те кто не хотел туда ехать, будут ждать на Рице 2 часа, помимо выделенных 1.5 часов.
Приезд в
читать дальше

Сухум должен был состояться к 17-18, в итоге не попадаем домой и к 20!
А я рассчитываю свое время и строю планы!

Отвратительно 🤢
И таких как мы (пара), еще 3 пары из автобуса. .

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Юлия Мы приносим свой извинения Вам за предоставленные неудобства! и поговорим с Асидой она Вас сопровождала!
Обязательно, постараемся, по регламенту времени успевать по мерее возможности!
А
Анастасия
25 мая 2025
Экскурсовод отлично знает свою работу, информация была увлекательна, из минусов в группе, к сожалению, было несколько человек, которые омрачили отдых, но это не к организаторам вопрос, по локациям, взяла доп поездку к молочному водопаду и другой смотровой точке озера, на месте поняла, что было лишним, основная локация была восхитительной, с дегустациями отличная идея, особенно вино
Экскурсовод отлично знает свою работу, информация была увлекательна, из минусов в группе, к сожалению, было несколькоЭкскурсовод отлично знает свою работу, информация была увлекательна, из минусов в группе, к сожалению, было несколькоЭкскурсовод отлично знает свою работу, информация была увлекательна, из минусов в группе, к сожалению, было несколько
В
Владимир
24 мая 2025
Все прошло отлично! Рекомендую!
Все прошло отлично! Рекомендую!
В
Виталий
7 мая 2025
Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю, конкретные места, которые мы проезжали и пр. Очень содержательно и интересно!
На остановках с дегустациями
читать дальше

рассказывали уже те, кто там работал.
Каждая дегустация прошла прекрасно! Было вкусно пробовать и интересно слушать❤️.
На Рице мы провели больше часа. Лично мне хватило этого времени, чтобы насладиться пейзажами и атмосферой того места.
Однозначно рекомендую!

Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,Пока ехали из Сухума до достопримечательностей из списка, Гид рассказывал про Абхазию. Про саму страну, историю,

