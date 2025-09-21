читать дальше

но было интересно.



За дополнительную плату 500 рублей предложили подняться на высокую точку над Рицей и к Молочному водопаду. Соглашайтесь, это лучше и красивее, чем проводить дополнительно 30–40 минут у озера. Катамаран на Рице стоит 1000 рублей (а не 500 рублей) за 30 минут — времени вполне достаточно. Жаль, что из столь живописного места сделали настолько туристическое: даже посреди озера ощущаешь аромат шашлыка.



Дегустации мёда, вина, чачи, сыра и мяса, как всегда, на высоте! Порой рядом не хватало экскурсовода, который сказал бы, чего ожидать дальше и в какие помещения заходить.



Очень огорчило, что на вопрос о посещении дачи Сталина был ответ, что её нет в планах, хотя в программе экскурсии про дачу написано.



Водопады красивые, туристов много, поэтому мы останавливались везде в обратном порядке. Голубое озеро невероятное, но даже из него сделали место прибыли, заставляя криками и хлопками павлинов распускать хвосты для фото с людьми на берегу.



Экскурсия хорошая, мелкие неприятности немного испортили впечатления. Но всё равно посетить эти достопримечательности стоит! 🔥