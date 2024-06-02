1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«Величественные горные хребты и девственные леса долгие годы охраняли и прятали озеро Рица от человеческих глаз»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
«Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Мы поднимемся по глубокому скальному каньону в горы, к легендарному озеру Рица, где вы сможете прокатиться на белоснежных катамаранах»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«По дороге к Рице мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
«По желанию объезжаем озеро Рица с посещением дачи Сталина/Хрущева и Молочного водопада (+1000 руб)»
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Предлагаю увлекательное путешествие на живописное высокогорное озеро «Рица»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии»
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
«Озеро Рица По дороге к озеру полюбуемся на водопады, отвесные скалы каньонов, горные реки и тропическую растительность»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
«Прокатимся на озеро Рица, по дороге вас ждёт мой увлекательный рассказ об истории нашей страны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ДДарья13 мая 2024Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
- ЕЕлена11 мая 2024Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
- ГГалина4 мая 2024Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
- ЕЕлена28 апреля 2024Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
- ТТатьяна22 марта 2024Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
- ААнна9 марта 2024Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает
- ННина27 ноября 2023Прекрасная экскурсия! Особое «Спасибо» хочу сказать экскурсоводу Леве! Несмотря на переменчивую погоду, Лев сделал эту поездку 👍 Рица прекрасна не смотря ни на что! И летом и зимой. Экскурсия стоила того!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Озеро Рица»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Озеро Рица" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 450 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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