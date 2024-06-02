Незабываемые экскурсии на озеро Рица: откройте секреты Абхазии с гидом!

Найдено 13 экскурсий в категории «Озеро Рица» в Сухуме, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Фотопрогулка
8 часов
76 отзывов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«Величественные горные хребты и девственные леса долгие годы охраняли и прятали озеро Рица от человеческих глаз»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
«Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Мы поднимемся по глубокому скальному каньону в горы, к легендарному озеру Рица, где вы сможете прокатиться на белоснежных катамаранах»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«По дороге к Рице мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 6 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Групповая
9 часов
9 отзывов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450 за человека
Божественная Рица
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
«По желанию объезжаем озеро Рица с посещением дачи Сталина/Хрущева и Молочного водопада (+1000 руб)»
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 6 чел.
Жемчужина Кавказа - Рица
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Жемчужина Кавказа - Рица: индивидуальное путешествие из Сухума
Откройте для себя неповторимую красоту озера Рица в комфортной индивидуальной экскурсии, где каждый момент спланирован для вашего удовольствия
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Предлагаю увлекательное путешествие на живописное высокогорное озеро «Рица»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и абхазское застолье
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии»
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900 за человека
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон: уникальная экскурсия из Сухума
Подарите себе день, полный открытий: от величественного озера Рица до духовных святынь Нового Афона
Начало: По договоренности
«Озеро Рица По дороге к озеру полюбуемся на водопады, отвесные скалы каньонов, горные реки и тропическую растительность»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и Новый Афон
Индивидуальная
8 часов
Озеро Рица и Новый Афон: путешествие по знаковым местам Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии в уникальной экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон. История, природа и дух приключений ждут вас
Начало: По договоренности
«Прокатимся на озеро Рица, по дороге вас ждёт мой увлекательный рассказ об истории нашей страны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
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    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
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    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Заповедное озеро Рица
    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
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    озеро Рица сопровождалась интересными остановками в знаковых местах, из которых мы, помимо впечатлений, привезли с собой вкуснейшее домашнее вино, сыр, копченое мясо, сувениры. Алиас точно знает как угодить своим гостям, рассказывал интереснейшие исторические факты о жителях Абхазии, о войнах, о природных заповедниках. Благодарю от всей души!

    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
  • Т
    Татьяна
    22 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
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    водитель и очень душевный человек. Раскрыл для нас красоту Абхазии,невероятные виды главных достопримечательностей! Прекрасно знает историю родного края,рассказал необыкновенные легенды,познакомил с традиционной кухней. Рекомендую всем на 100%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. В общем если вы в Абхазии, то к Данилу!!!

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Очень рекомендую Данила в качестве гида! Очень контактный,коммуникабельный. Сумел раскрыть для нас красоту Абхазии так,что остались наиприятнейшие впечатления: хорошо знает
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    историю родного края, погрузил в историю Абхазии, познакомил с традиционной кухней и старался,чтобы каждый этап экскурсии прошел с максимальным комфортом для нас. Я очень рада своему выбору гида и очень его рекомендую всем! Ко всему он прекрасный уверенный водитель и отличный собеседник с прекрасным чувством юмора. Спасибо!

  • Н
    Нина
    27 ноября 2023
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Прекрасная экскурсия! Особое «Спасибо» хочу сказать экскурсоводу Леве! Несмотря на переменчивую погоду, Лев сделал эту поездку 👍 Рица прекрасна не смотря ни на что! И летом и зимой. Экскурсия стоила того!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Озеро Рица»

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  1. Курортная Гагра и озеро Рица
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  3. Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
  4. Первозданные виды Абхазии
  5. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
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  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Озеро Рица" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 450 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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