Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прокатитесь с ветерком на квадроциклах: заберитесь на вершину горы, с которой открывается интересный вид. А на месте вы сможете покачаться на качелях! Дополнительные расходы - трансфер 450 руб. 5 1 отзыв

Кристина Ваш гид в Сухуме Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-2 человека Когда Ежедневно, время: 10:00/13:00/16:00 3750 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 13:00, 16:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Приглашаем вас на 2-хчасовое катание на квадроцикле и подъём на вершину горы в селе Яштуха. Вы побываете на смотровой площадке с живописным видом и покатаетесь на качелях. Выезды: с 10:00 / с 13:00/ с 16:00/ с 19:00 Важная информация: Бронируем за два дня (в редких случаях за один день). Возрастное ограничение от 15 лет. Если вы никогда не ездили на квадрацикле, инструктор все объяснит и научит (предупреждать сразу), а возможно и прокатиться с вами. Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь. Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Село Яштуха

Смотровая площадка Что включено Катание на квадроциклах Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Сухум, по месту вашего проживания Завершение: По месту вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, время: 10:00/13:00/16:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек. Важная информация Бронируем за два дня (в редких случаях за один день)

Возрастное ограничение от 15 лет. Если вы никогда не ездили на квадрацикле, инструктор все объяснит и научит (предупреждать сразу), а возможно и прокатиться с вами

Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь

Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.