Прокатитесь с ветерком на квадроциклах: заберитесь на вершину горы, с которой открывается интересный вид. А на месте вы сможете покачаться на качелях! Дополнительные расходы - трансфер 450 руб.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Приглашаем вас на 2-хчасовое катание на квадроцикле и подъём на вершину горы в селе Яштуха. Вы побываете на смотровой площадке с живописным видом и покатаетесь на качелях. Выезды: с 10:00 / с 13:00/ с 16:00/ с 19:00 Важная информация: Бронируем за два дня (в редких случаях за один день). Возрастное ограничение от 15 лет. Если вы никогда не ездили на квадрацикле, инструктор все объяснит и научит (предупреждать сразу), а возможно и прокатиться с вами. Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь. Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)
Ежедневно, время: 10:00/13:00/16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Яштуха
- Смотровая площадка
Что включено
- Катание на квадроциклах
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, по месту вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время: 10:00/13:00/16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Бронируем за два дня (в редких случаях за один день)
- Возрастное ограничение от 15 лет. Если вы никогда не ездили на квадрацикле, инструктор все объяснит и научит (предупреждать сразу), а возможно и прокатиться с вами
- Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь
- Сверьте часы - время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
7 авг 2025
Все очень понравилось
