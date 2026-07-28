Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
В этом групповом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.
Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон. А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
Выехав из Сухума, мы остановимся полюбоваться курортом Гагра с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.
На седьмом небе от красоты
Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.
С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Сухум.
Организационные детали
Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol
Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 ₽ с чел. а)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Отличная экскурсия!! Это было самое невероятное путешествие!! Можете полностью довериться Раулю и Алмасу, они водители от Бога, просто профи!! Красота природы зачаровывает!! Сказать что это восхитительно, это ничего не сказать!! Очень рекомендую!!
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Е
Евгения
Спасибо большое Раулю за незабываемое путешествие! Highly recommended! Небанальная поездка в горы, по бездорожью, выше облаков, по дороге открываются шикарные виды на побережье.
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Валентина
Дорога из Сухума до Гагры около полутора часов - это единственный минус. В остальном - полный восторг. Есть и экстрим (пощекотать нервы по крутому горному бездорожью), и восхитительные пейзажи вокруг. читать дальшеуменьшить
Суперские фотки с разных ракурсов, но то, что увидят глаза - не передать по фото. Дух захватывает. А еще для меня очень важно то, что на локациях нет толп народа. Людей немного, нет очередей на самый красивый ракурс. В общем - рекомендую!
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Татьяна
Нам очень понравилась эта экскурсия! Было настолько увлекательно! Эта поездка останется в памяти навсегда. Очень благодарны Раулю, чувствуется его профессионализм и любовь к природе и к своему делу. Показал и читать дальшеуменьшить
рассказал невероятную красоту Абхазии, гор и природу. Настолько всё спокойно и комфортно и интересно. Достаточно времени и насладиться и пофоткаться. Приятно было в общении. Мы очень довольны! И рекомендую! Не сомневайтесь, вы получите массу эмоции и увидите красоту! 😍
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Татьяна
Большое спасибо Раулю за эмоции! На этой экскурсии есть все - экстрим, незабываемые виды и прекрасный рассказ о стране! Однозначно рекомендую!
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Зайнаб
Были приятно впечатлены, когда поехали с Раулем на гору Мамзышха!!!! Прекрасный организатор, уверенный водитель и яркий представитель своего народа!!!! Очень рада, что выбор среди организаторов индивидуальных экскурсий остановила именно на нём!!!! Ярко, классно, экстремально!!!!
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