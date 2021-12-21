Джип-тур выше облаков!

Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха

Индивидуально
для 6 чел.
В этом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.

Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон.

А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Джип-тур выше облаков!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Три смотровые площадки — всё выше и выше

Выехав из Сухума, мы остановимся полюбоваться курортом Гагра с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.

На седьмом небе от красоты

Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.

С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Сухум.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на внедорожнике УАЗ Патриот с открытым верхом
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
  • По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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