Экскурсии от вашего отеля в Сухуме

Найдено 10 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Групповая
9 часов
12 отзывов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 450 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 700 за человека
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
600 за человека
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
8 отзывов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 07:00
3 июля в 09:00
1 150 за человека
Ущелье Черниговка
Групповая
4 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия к ущелью Черниговка в Сухуме
Посетите одно из самых живописных мест Абхазии - ущелье Черниговка. Полюбуйтесь водопадами, субтропической зеленью и насладитесь уникальной природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Групповая
4 часа
3 отзыва
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ущелье Черниговка в Абхазии - это живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Завершите прогулку в самшитовом лесу, покрытом мхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
3 июля в 15:00
4 июля в 15:00
1 600 за человека
Термальный источник Кындыг
Групповая
3 часа
3 отзыва
Термальный источник Кындыг: отдых и оздоровление
Кындыг - это природная здравница для всей семьи. Купание в гейзерах, природный гидромассаж и грязевые ванные помогут укрепить здоровье и наполнить вас энергией
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 за человека
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота 11-00
Сегодня в 11:00
3 июля в 11:00
1 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Экскурсия в Новый Афон
    Посетили с экскурсией г. Новый Афон, экскурсовод Кирилл по пути к городу очень много рассказывал исторических моментов. Город с небольшим
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    количеством населения, но есть старинные монастыри и храмы, которые находятся на возвышенностях. Посетили дегустационные залы вина и сыра. В Новоафонской пещере очень прохладно 13-14 градусов, поэтому лучше взять с собой что-нибудь накинуть, хотя там за 100 руб можно арендовать плед. В самой пещере экскурсия проходит по бетонному мосту в некоторых местах присутствуют крутоватые спуски и подъёмы, необходимо держаться за металлические перила. Людям с ограничением нагрузок необходимо это учитывать. В конце экскурсии посещение лебединного озера с черными лебедями.

  • P
    Polina-sochi
    17 июня 2024
    Экскурсия в Новый Афон
    Добрый день! Очень интересная экскурсия, гид Баграт лучший!!!!!
  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Экскурсия на озеро Рица очень понравилась. По пути посетили водопады: Мужские и Женские слезы, Молочный водопад, Голубое озеро, Бзыбское ущелье.
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    Зачаровывает мощь и сила природы, величие гор. Наш гид Баграт (извините, если неверно написала имя) очень интересно и с юмором рассказывал историю Абхазии, легенды и предания этого края, водитель Сергей дополнял его рассказ. Экскурсия получилась очень впечатляющей. Тем, кто любит природу, очень рекомендую посетить данную экскурсию.

  • С
    Светлана
    14 июня 2024
    Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
    Побывала вчера на экскурсии Кодорское ущелье. Получила незабываемое удовольствие!!! Ребята,организовавшие поездку очень весёлые,позитивные. Всю дорогу рассказывали какие места проезжаем. Было
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    очень много музыки и драйва! Мы спускались в самый низ каньона по веревке, как настоящие кладоискатели. Нас провели в пещеру,о которой мало кто знает и это было так впечатляюще идти и не понимать что там впереди! Ещё посетили Шакуранский водопад. Тоже,то ещё приключение. Как будто ты находишься на съёмках фильма про Индиана Джонса! По пути заехали в кафе,где нам организовали пикник с национальными блюдами! Если бы у меня была возможность,я бы снова поехала на экскурсию с этими ребятами. Армен,Вазген спасибо вам огромное за то,что всегда находите подход к людям и за путешествие в сказку! Этот поход я буду помнить очень долго!!!

  • К
    Камила
    12 июня 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Замечательная экскурсия, очень красивые места, прекрасная природа, невероятная экскурсовод Эсма сделали наш день ещё более шикарным, безмерно благодарны за атмосферу и доброе отношение, однозначно рекомендую ❤️
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Было очень много интересной информации. Карина все время что-то рассказывала. Виды изумительные. Экскурсия очень насыщенная. Но: очень большой перерыв в
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    питании. Нам удалось выпить кофе с пирожным только на Рице после посещения дачи Сталина (в беседке с 2х уровневой крышей, если стоять лицом к озеру на смотровой площадке, то слева. Рекомендуем). Понимаем, что от турфирмы это не зависит, но экскурсовод на Даче Сталина никакой(( Поздний обед был вполне вкусный

  • В
    Владимир
    8 января 2024
    Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
    Всё очень понравилось, очень красивое ущелье. Спасибо организаторам экскурсии за положительные эмоции!!!
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
    Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍
  • С
    Сергей
    9 сентября 2023
    Ущелье Черниговка
    Отличная, не напрягающая совершенно экскурсия! Гид Дионис обаятелен, много интересного рассказал. Туда-обратно 3,5-4 часа. Пара дегустаций, час в самом ущелье, ужин с национальной едой на обратном пути (в цену не включен). Вкусно, весело, познавательно! Спасибо!
  • К
    Киселева
    29 августа 2023
    Термальный источник Кындыг
    В целом экскурсия понравилась. Заехали на дигустацию)

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Озеро Рица: путешествие по национальному парку
  2. Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
  3. Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
  4. Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
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  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2024
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