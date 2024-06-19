1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 07:00
3 июля в 09:00
1 150₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия к ущелью Черниговка в Сухуме
Посетите одно из самых живописных мест Абхазии - ущелье Черниговка. Полюбуйтесь водопадами, субтропической зеленью и насладитесь уникальной природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ущелье Черниговка в Абхазии - это живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Завершите прогулку в самшитовом лесу, покрытом мхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
3 июля в 15:00
4 июля в 15:00
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Термальный источник Кындыг: отдых и оздоровление
Кындыг - это природная здравница для всей семьи. Купание в гейзерах, природный гидромассаж и грязевые ванные помогут укрепить здоровье и наполнить вас энергией
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота 11-00
Сегодня в 11:00
3 июля в 11:00
1 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 июня 2024Посетили с экскурсией г. Новый Афон, экскурсовод Кирилл по пути к городу очень много рассказывал исторических моментов. Город с небольшим
- PPolina-sochi17 июня 2024Добрый день! Очень интересная экскурсия, гид Баграт лучший!!!!!
- ССветлана17 июня 2024Экскурсия на озеро Рица очень понравилась. По пути посетили водопады: Мужские и Женские слезы, Молочный водопад, Голубое озеро, Бзыбское ущелье.
- ССветлана14 июня 2024Побывала вчера на экскурсии Кодорское ущелье. Получила незабываемое удовольствие!!! Ребята,организовавшие поездку очень весёлые,позитивные. Всю дорогу рассказывали какие места проезжаем. Было
- ККамила12 июня 2024Замечательная экскурсия, очень красивые места, прекрасная природа, невероятная экскурсовод Эсма сделали наш день ещё более шикарным, безмерно благодарны за атмосферу и доброе отношение, однозначно рекомендую ❤️
- ИИрина2 июня 2024Было очень много интересной информации. Карина все время что-то рассказывала. Виды изумительные. Экскурсия очень насыщенная. Но: очень большой перерыв в
- ВВладимир8 января 2024Всё очень понравилось, очень красивое ущелье. Спасибо организаторам экскурсии за положительные эмоции!!!
- ННаталия29 октября 2023Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍
- ССергей9 сентября 2023Отличная, не напрягающая совершенно экскурсия! Гид Дионис обаятелен, много интересного рассказал. Туда-обратно 3,5-4 часа. Пара дегустаций, час в самом ущелье, ужин с национальной едой на обратном пути (в цену не включен). Вкусно, весело, познавательно! Спасибо!
- ККиселева29 августа 2023В целом экскурсия понравилась. Заехали на дигустацию)
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «От вашего отеля»
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