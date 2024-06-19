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очень много музыки и драйва! Мы спускались в самый низ каньона по веревке, как настоящие кладоискатели. Нас провели в пещеру,о которой мало кто знает и это было так впечатляюще идти и не понимать что там впереди! Ещё посетили Шакуранский водопад. Тоже,то ещё приключение. Как будто ты находишься на съёмках фильма про Индиана Джонса! По пути заехали в кафе,где нам организовали пикник с национальными блюдами! Если бы у меня была возможность,я бы снова поехала на экскурсию с этими ребятами. Армен,Вазген спасибо вам огромное за то,что всегда находите подход к людям и за путешествие в сказку! Этот поход я буду помнить очень долго!!!