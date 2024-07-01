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Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1 539₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июля 2024Увлекательное путешествие, особенно хочется отметить знания рассказчика, большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
- ННаталия29 апреля 2024Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2024
Сейчас в Сухуме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 539 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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