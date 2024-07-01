Экскурсии выходного дня в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сухуме, цены от 1 539 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
128 отзывов
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
1 539 за человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Увлекательное путешествие, особенно хочется отметить знания рассказчика, большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сухум. История и колорит столицы Абхазии
  2. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  3. Город-призрак и природа Абхазии
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2024
Сейчас в Сухуме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 539 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2024 год на выходные, 174 ⭐ отзыва, цены от 1539₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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