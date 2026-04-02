Город, захваченный природой — таким перед вами предстанет Ткуарчал! Давайте вместе исследовать необыкновенное место, напоминающее декорации к постапокалиптическому фильму. Любителям заброшек не стоит терять времени, ведь в город уже начали возвращаться жители.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Ткуарчал или Ткварчели находится в 80 км. от Сухума и расположен на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Галидзга, именно здесь вы сможете увидеть своими глазами, как целый город поглощён природой, сохранив при этом красоту архитектуры зданий. Шахтерский небольшой городок - призрак Акармара. Гупский водопад, Акармарский водопад, водопад Гигант (Великан), высота которого свыше 120 м, водопад Ирина, прогулка по висячим мостам через горную реку Галидзга. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, утром по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ткварчели (Ткуарчал)
- Акармара
- Гупский водопад
- Водопад Гигант (Великан)
- Водопад Ирина
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Природный сбор 500 руб/чел, джип к водопадам 3000/машина до 8 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристом, Сухум
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась экскурсия; удалось договориться на дополнительный трансфер, так как остановились не в Сухуме; в машине было чисто и просторно.
Под наши нужды гид скорректировал маршрут с заездом в кафе для
Под наши нужды гид скорректировал маршрут с заездом в кафе для
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Е
Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово, что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно
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К
Прекрасная страна с многовековой историей и природой изумительной красоты. Но главное богатство- это люди…, гостеприимные, добрые, открытые… Хочу выразить огромную благодарность Мизану, замечательному организатору и просто очень хорошему. доброму, открытому человеку!
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А
Нескончаемые шутки, улыбка, смех и нескончаемое гостеприимство от Мизана - все это сделало наш мини отпуск просто восхитительным! Обязательно вернемся и продолжим исследование! Мизан, мы не прощаемся, а говорим досвидания! Спасибо большое, это было круто!
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О
Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
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А
Искренне выражаемое большую благодарность яркому, сильному великолепному профессионалу своего любимого дела, ГИДУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МИЗАНУ АШУБА, а КРАСИВАЯ, ЧУТКАЯ ЕЛЕНА покорила наши сердца!!!
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