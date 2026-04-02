Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Город, захваченный природой — таким перед вами предстанет Ткуарчал! Давайте вместе исследовать необыкновенное место, напоминающее декорации к постапокалиптическому фильму. Любителям заброшек не стоит терять времени, ведь в город уже начали возвращаться жители. 5 10 отзывов

Радуга Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 🇷🇺 русский 9 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Ткуарчал или Ткварчели находится в 80 км. от Сухума и расположен на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Галидзга, именно здесь вы сможете увидеть своими глазами, как целый город поглощён природой, сохранив при этом красоту архитектуры зданий. Шахтерский небольшой городок - призрак Акармара. Гупский водопад, Акармарский водопад, водопад Гигант (Великан), высота которого свыше 120 м, водопад Ирина, прогулка по висячим мостам через горную реку Галидзга. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, утром по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ткварчели (Ткуарчал)

Акармара

Гупский водопад

Водопад Гигант (Великан)

Водопад Ирина Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Природный сбор 500 руб/чел, джип к водопадам 3000/машина до 8 человек Где начинаем и завершаем? Начало: По согласованию с туристом, Сухум Завершение: По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, утром по договоренности Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.