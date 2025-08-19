Экскурсия на кабриолете в Новый Афон из Сухума - это уникальная возможность посетить знаковые места региона.
Вас ждут величественный Новоафонский монастырь, древний храм Симона Кананита, рукотворный водопад и живописные лебединые пруды. Профессиональный гид раскроет секреты Новоафонской пещеры и дачи Сталина. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, делая поездку идеальной для семейного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие на кабриолете
- 🏛 Посещение древних монастырей
- 🌊 Впечатляющие природные объекты
- 📸 Возможность сделать эффектные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь
- Храм Симона Кананита 10 века
- Рукотворный Ново-Афонский водопад
- Приморский парк
- Лебединые пруды
- Новоафонская пещера
- Дача Сталина
Описание экскурсии
- Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. Мы посетим главный соборный храм Святого Пантелеймона, основанный в 19 веке при участии императора Александра III.
- Храм Симона Кананита 10 века. Построен на мощах одного из 12 апостолов.
- Рукотворный Ново-Афонский водопад, который сотворили местные иноки под свои нужды.
- Приморский парк и Лебединые пруды. Выпить чашечку кофе под плакучими ивами и полюбоваться белыми и чёрными лебедями — что может быть лучше?
- Новоафонская пещера — грандиозный подземный мир с гигантскими залами и сталактитами. Пещера миллионы лет скрывала свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно — в 1961 году.
- Дача Сталина. Антуражно, аутентично. Сохранилось в оригинале практически всё, вплоть до мебели.
Вы узнаете:
- Почему Новый Афон притягивает путешественников и паломников со всей России.
- Кто из 12 апостолов жил и проповедовал христианство в этом месте.
- Кто впервые спустился в Новоафонскую пещеру.
- В каком стиле был построен Новоафонский монастырь и чем он отличается от объектов традиционной церковной архитектуры.
- Кем был создан Приморский парк.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Входные билеты оплачиваются отдельно (по желанию):
— Новоафонская пещера — 700 ₽, до 8 лет бесплатно
— Грот Симона Кананита — 300 ₽
— Дача Сталина — 300 ₽.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Адгур — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 669 туристов
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
19 авг 2025
Замечательная экскурсия с красивыми локациями.
Гид Адгур очень интересно рассказывает, знаток истории своей страны и очень интересный собеседник. Поездка на кабриолете по местным достопримечательностям оставила только положительные и замечательные эмоции, яркие и красочные.
Екатерина
25 июл 2025
Адгур — профессиональный гид и прекрасный человек! Рассказал много интересного и показал всё, что мы хотели увидеть и даже больше) Учёл все наши желания. Маршрут построен очень грамотно, без промедлений
О
Оксана
12 июн 2025
Все очень понравилось! Отличная экскурсия! Замечательный гид Адгур! Спасибо!
