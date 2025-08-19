Мои заказы

На кабриолете в Новый Афон - из Сухума

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на кабриолете из Сухума в Новый Афон. Откройте для себя древние монастыри и природные чудеса Абхазии
Экскурсия на кабриолете в Новый Афон из Сухума - это уникальная возможность посетить знаковые места региона.

Вас ждут величественный Новоафонский монастырь, древний храм Симона Кананита, рукотворный водопад и живописные лебединые пруды. Профессиональный гид раскроет секреты Новоафонской пещеры и дачи Сталина. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, делая поездку идеальной для семейного отдыха
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на кабриолете
  • 🏛 Посещение древних монастырей
  • 🌊 Впечатляющие природные объекты
  • 📸 Возможность сделать эффектные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита 10 века
  • Рукотворный Ново-Афонский водопад
  • Приморский парк
  • Лебединые пруды
  • Новоафонская пещера
  • Дача Сталина

Описание экскурсии

  • Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. Мы посетим главный соборный храм Святого Пантелеймона, основанный в 19 веке при участии императора Александра III.
  • Храм Симона Кананита 10 века. Построен на мощах одного из 12 апостолов.
  • Рукотворный Ново-Афонский водопад, который сотворили местные иноки под свои нужды.
  • Приморский парк и Лебединые пруды. Выпить чашечку кофе под плакучими ивами и полюбоваться белыми и чёрными лебедями — что может быть лучше?
  • Новоафонская пещера — грандиозный подземный мир с гигантскими залами и сталактитами. Пещера миллионы лет скрывала свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно — в 1961 году.
  • Дача Сталина. Антуражно, аутентично. Сохранилось в оригинале практически всё, вплоть до мебели.

Вы узнаете:

  • Почему Новый Афон притягивает путешественников и паломников со всей России.
  • Кто из 12 апостолов жил и проповедовал христианство в этом месте.
  • Кто впервые спустился в Новоафонскую пещеру.
  • В каком стиле был построен Новоафонский монастырь и чем он отличается от объектов традиционной церковной архитектуры.
  • Кем был создан Приморский парк.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно (по желанию):
    — Новоафонская пещера — 700 ₽, до 8 лет бесплатно
    — Грот Симона Кананита — 300 ₽
    — Дача Сталина — 300 ₽.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 669 туристов
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
19 авг 2025
Замечательная экскурсия с красивыми локациями.
Гид Адгур очень интересно рассказывает, знаток истории своей страны и очень интересный собеседник. Поездка на кабриолете по местным достопримечательностям оставила только положительные и замечательные эмоции, яркие и красочные.
Екатерина
Екатерина
25 июл 2025
Адгур — профессиональный гид и прекрасный человек! Рассказал много интересного и показал всё, что мы хотели увидеть и даже больше) Учёл все наши желания. Маршрут построен очень грамотно, без промедлений
попали в пещеру, остановки максимально близко к нужной локации. Время пролетело незаметно, мы провели его с удовольствием и пользой! Да еще и безумно классные фото нам сделал. Безусловно рекомендуем! Огромное спасибо за восхитительный день!

О
Оксана
12 июн 2025
Все очень понравилось! Отличная экскурсия! Замечательный гид Адгур! Спасибо!

