читать дальше попали в пещеру, остановки максимально близко к нужной локации. Время пролетело незаметно, мы провели его с удовольствием и пользой! Да еще и безумно классные фото нам сделал. Безусловно рекомендуем! Огромное спасибо за восхитительный день!

Адгур — профессиональный гид и прекрасный человек! Рассказал много интересного и показал всё, что мы хотели увидеть и даже больше) Учёл все наши желания. Маршрут построен очень грамотно, без промедлений