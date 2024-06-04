Групповые экскурсии Сухума

Найдено 12 экскурсий в категории «Групповые» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
127 отзывов
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Групповая
9 часов
9 отзывов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450 за человека
Ущелье Черниговка
Групповая
4 часа
1 отзыв
В тренде
Групповая экскурсия к ущелью Черниговка в Сухуме
Посетите одно из самых живописных мест Абхазии - ущелье Черниговка. Полюбуйтесь водопадами, субтропической зеленью и насладитесь уникальной природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
1 100 за человека
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
5 отзывов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150 за человека
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
2 отзыва
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за человека
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Групповая
4 часа
2 отзыва
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ущелье Черниговка в Абхазии - это живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Завершите прогулку в самшитовом лесу, покрытом мхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
1 600 за человека
Озеро Рица и абхазское застолье
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900 за человека
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000 за человека
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница 11-00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
1 450 за человека
Восточная Абхазия: города-призраки Ткуарчал и Акармара
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300 за человека
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
  • Н
    Нина
    23 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
  • Н
    Нина
    27 ноября 2023
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Прекрасная экскурсия! Особое «Спасибо» хочу сказать экскурсоводу Леве! Несмотря на переменчивую погоду, Лев сделал эту поездку 👍 Рица прекрасна не смотря ни на что! И летом и зимой. Экскурсия стоила того!
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
    Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍
  • С
    Сергей
    9 сентября 2023
    Ущелье Черниговка
    Отличная, не напрягающая совершенно экскурсия! Гид Дионис обаятелен, много интересного рассказал. Туда-обратно 3,5-4 часа. Пара дегустаций, час в самом ущелье, ужин с национальной едой на обратном пути (в цену не включен). Вкусно, весело, познавательно! Спасибо!
  • М
    Маргарита
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Невероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
  • О
    Оля
    31 августа 2023
    Джип-тур «Города-призраки»
    Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
  • К
    Киселева
    29 августа 2023
    Термальный источник Кындыг
    В целом экскурсия понравилась. Заехали на дигустацию)

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Сухум. История и колорит столицы Абхазии
  2. Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
  3. Озеро Рица: путешествие по национальному парку
  4. Ущелье Черниговка
  5. Экскурсия в Новый Афон
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  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Групповые" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 600 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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