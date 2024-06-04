С Светлана Сухум. История и колорит столицы Абхазии Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍

Д Дарья Озеро Рица: путешествие по национальному парку Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу

Н Наталия Сухум. История и колорит столицы Абхазии Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.

Н Нина Сухум. История и колорит столицы Абхазии Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!

Н Нина Озеро Рица: путешествие по национальному парку Прекрасная экскурсия! Особое «Спасибо» хочу сказать экскурсоводу Леве! Несмотря на переменчивую погоду, Лев сделал эту поездку 👍 Рица прекрасна не смотря ни на что! И летом и зимой. Экскурсия стоила того!

Н Наталия Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1 Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍

С Сергей Ущелье Черниговка Отличная, не напрягающая совершенно экскурсия! Гид Дионис обаятелен, много интересного рассказал. Туда-обратно 3,5-4 часа. Пара дегустаций, час в самом ущелье, ужин с национальной едой на обратном пути (в цену не включен). Вкусно, весело, познавательно! Спасибо!

М Маргарита Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур Невероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!

О Оля Джип-тур «Города-призраки» Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!