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По популярности
Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица из Сухума: великолепие национального парка Апсны
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Апсны на комфортабельной экскурсии к Озеру Рица
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 450₽ за человека
Групповая
4 часа
В тренде
Групповая экскурсия к ущелью Черниговка в Сухуме
Посетите одно из самых живописных мест Абхазии - ущелье Черниговка. Полюбуйтесь водопадами, субтропической зеленью и насладитесь уникальной природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие в Новый Афон: Групповая экскурсия из Сухума с посещением святынь
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 150₽ за человека
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Сухуме: незабываемое приключение 9 в 1
Погрузитесь в мир природных красот и активного отдыха с экскурсией в Каньон «Аапста». Вас ждут увлекательные моменты и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600₽ за человека
Групповая
4 часа
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ущелье Черниговка в Абхазии - это живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Завершите прогулку в самшитовом лесу, покрытом мхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру Сухума
Приглашаем вас на экскурсию, где вы увидите жемчужины Абхазии и насладитесь национальным застольем
Начало: Ваш отель
Расписание: Вт, Ср,Чт, Пт, Сб, Вс
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница 11-00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
- ДДарья13 мая 2024Безумно шикарная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу - Михаилу
- ННаталия29 апреля 2024Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
- ННина23 апреля 2024Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
- ННина27 ноября 2023Прекрасная экскурсия! Особое «Спасибо» хочу сказать экскурсоводу Леве! Несмотря на переменчивую погоду, Лев сделал эту поездку 👍 Рица прекрасна не смотря ни на что! И летом и зимой. Экскурсия стоила того!
- ННаталия29 октября 2023Было супер, настроение наш гид поднимал всё время и не давал скучать👍 посетили много интересных мест и насладились красотами Абхазии 💚♥️🤍
- ССергей9 сентября 2023Отличная, не напрягающая совершенно экскурсия! Гид Дионис обаятелен, много интересного рассказал. Туда-обратно 3,5-4 часа. Пара дегустаций, час в самом ущелье, ужин с национальной едой на обратном пути (в цену не включен). Вкусно, весело, познавательно! Спасибо!
- ММаргарита8 сентября 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турНевероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
- ООля31 августа 2023Джип-тур «Города-призраки»Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
- ККиселева29 августа 2023Термальный источник КындыгВ целом экскурсия понравилась. Заехали на дигустацию)
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Групповые»
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