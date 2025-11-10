Мои заказы

Святыни Абхазии

Илорский храм, Каманы, Ново-Афонский монастырь.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Главные святыни Абхазии

Абхазия, словно сокровищница, хранит в себе множество святых мест, являющихся объектами поклонения и интереса как местных жителей, так и гостей республики. Рассмотрим три из самых значимых святынь.

Илорский храм

Илорский храм — это истинное архитектурное чудо, которое поражает своей красотой и историей. Построенный много веков назад, он сохранил свою уникальность и по сей день привлекает паломников и туристов. Здесь царит атмосфера спокойствия и уединения, которая способна вдохновить на глубокие размышления.

Каманы

Каманы представляют собой не только историческую ценность, но и живописное место для души. Эти развалины старинной крепости фиксируют момент времени, когда здесь кипела жизнь. Сегодня Каманы — это место, где можно поразмышлять о прошлом, наслаждаясь окружающей природой и тишиной.

Ново-Афонский монастырь

Ново-Афонский монастырь — один из самых известных православных монастырей в Абхазии, обладающий невероятной духовной силой. Его величественная архитектура и живописные виды на окрестности создают атмосферу умиротворения. Место идеально подходит для тех, кто ищет внутренний покой и гармонию.

Посещение этих святых мест — это не только возможность прикоснуться к истории, но и шанс погрузиться в атмосферу глубокой духовности и красоты природы Абхазии. Каждое из этих мест приятно удивляет своих посетителей и оставляет незабываемые впечатления.

Каждый день в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Илорский храм
  • Каманы
  • Ново-Афонский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дзидзария, д. 81
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сухума

