1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Застывшие во времени: уникальное путешествие по заброшенным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ННаталья26 мая 2024Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ААлексей20 мая 2024Сказать, что довольны - ничего не сказать!!! Гор сделал наш день! Очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий материал, случающий и слышащий клиента. Индивидуальная экскурсия очень грамотно и ненавязчиво организована, время пролетело на одном дыхании, а эмоций на год вперёд. Однозначно рекомендую!!!
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ЕЕлена11 мая 2024Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
- ИИрина9 мая 2024Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!
- ГГалина4 мая 2024Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
- ЕЕлена28 апреля 2024Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На машине»
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