Экскурсии по Сухуму на машине с гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «На машине» в Сухуме, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Фотопрогулка
8 часов
76 отзывов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Застывшие во времени: уникальное путешествие по заброшенным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Сказать, что довольны - ничего не сказать!!! Гор сделал наш день! Очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий материал, случающий и слышащий клиента. Индивидуальная экскурсия очень грамотно и ненавязчиво организована, время пролетело на одном дыхании, а эмоций на год вперёд. Однозначно рекомендую!!!
    Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!Сказать, что довольны - ничего не сказать!!!
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
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    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
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    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Заповедное озеро Рица
    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на
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    озеро Рица сопровождалась интересными остановками в знаковых местах, из которых мы, помимо впечатлений, привезли с собой вкуснейшее домашнее вино, сыр, копченое мясо, сувениры. Алиас точно знает как угодить своим гостям, рассказывал интереснейшие исторические факты о жителях Абхазии, о войнах, о природных заповедниках. Благодарю от всей души!

    Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
  3. Водопады Цебельдинской долины
  4. Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
  5. Первозданные виды Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "На машине" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 10 500 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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