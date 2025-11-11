Мои заказы

Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас

Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Приглашаем в короткое, но насыщенное путешествие по Абхазии только для вашей компании.

Будет жарко, интересно и очень красиво! Вам не придётся продумывать маршрут, выбирать экскурсии и организовывать трансфер — мы уже
собрали главные места в одном туре и с удовольствием прокатим по ним, расскажем удивительные истории и погрузим в культуру страны.

Мы прогуляемся по Сухуму, вдоволь надышимся морским воздухом, сделаем фото в тени пальм, увидим живописный маяк и поднимемся на Сухумскую гору за лучшими видами.

Затем отправимся в Новый Афон, где посетим Приморский парк, Новоафонский монастырь и рукотворный водопад.

Завершим тур поездкой к озеру Рица с пронзительной лазурной водой, а по пути увидим Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.

Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.

Проживание. Не включено. При необходимости поможем с бронированием и предложим варианты.

Питание. Не включено.

Транспорт. Комфортабельный минивэн с кондиционером.

Возраст участников. 2-90 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Сухуму: набережная Махаджиров, Театральная площадь, Сухумская гора и станция «Гума»

Встретим вас в Сухуме и начнём обзорную экскурсию по городу. Мы прогуляемся по набережной Махаджиров, выйдем на Театральную площадь, при желании заглянем в музей и ботанический сад (билеты оплачиваются дополнительно). Затем поднимемся на Сухумскую гору, откуда открываются панорамные виды, осмотрим маяк 1861 года, а также живописную старинную ж/д станцию «Гума».

Встретим вас в Сухуме и начнём обзорную экскурсию по городу. Мы прогуляемся по набережной Махаджиров, выйдем на Театральную площадь, при желании заглянем в музей и ботанический сад (билеты оплачиваются дополнительно). Затем поднимемся на Сухумскую гору, откуда открываются панорамные виды, осмотрим маяк 1861 года, а также живописную старинную ж/д станцию «Гума».
2 день

Новый Афон: Приморский парк, Новоафонский монастырь и рукотоворный водопад

Сегодня мы отправимся в Новый Афон — одно из самых атмосферных мест Абхазии, которое часто называют музеем под открытым небом. Нас ждут прогулка по Приморскому парку, посещение Новоафонского монастыря, рукотворного водопада и, по желанию, экскурсия в карстовую пещеру.

Также возможны подъём на Анакопийскую (Иверскую) гору, где находятся руины древней крепости, и посещение кельи апостола Симона Кананита.

Сегодня мы отправимся в Новый Афон — одно из самых атмосферных мест Абхазии, которое часто называют музеем под открытым небом. Нас ждут прогулка по Приморскому парку, посещение Новоафонского монастыря, рукотворного водопада и, по желанию, экскурсия в карстовую пещеру.

Также возможны подъём на Анакопийскую (Иверскую) гору, где находятся руины древней крепости, и посещение кельи апостола Симона Кананита.
3 день

Озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро

Утром направимся к озеру Рица — одному из самых известных природных символов Абхазии. Путь к нему не менее впечатляющий: мы проследуем через ущелья 3 рек, остановимся у Голубого озера, проедем по Юпшарскому каньону и вдоль Чабгарского карниза, откуда открываются захватывающие виды на горную долину. Сделаем эффектные кадры на фоне лазури Рицы, отдохнём на берегу и вернёмся назад в Сухум.

Утром направимся к озеру Рица — одному из самых известных природных символов Абхазии. Путь к нему не менее впечатляющий: мы проследуем через ущелья 3 рек, остановимся у Голубого озера, проедем по Юпшарскому каньону и вдоль Чабгарского карниза, откуда открываются захватывающие виды на горную долину. Сделаем эффектные кадры на фоне лазури Рицы, отдохнём на берегу и вернёмся назад в Сухум.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение профессиональными гидами
Что не входит в цену
  • Билеты до Сухума и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты, экологический сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Сухум, вторая половина дня (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отар
Отар — ваш гид в Сухуме
Высококвалифицированный гид высшей категории. Провожу экскурсии с 2010 года. Я покажу вам самые главные достопримечательности любимой Абхазии и провезу по особым нестадартным маршрутам. Обладаю огромным багажом знаний и информации, которой щедро и с радостью поделюсь с вами.
Тур входит в следующие категории Сухума

