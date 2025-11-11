Обязательно выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
Проживание. Не включено. При необходимости поможем с бронированием и предложим варианты.
Питание. Не включено.
Транспорт. Комфортабельный минивэн с кондиционером.
Возраст участников. 2-90 лет.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Сухуму: набережная Махаджиров, Театральная площадь, Сухумская гора и станция «Гума»
Встретим вас в Сухуме и начнём обзорную экскурсию по городу. Мы прогуляемся по набережной Махаджиров, выйдем на Театральную площадь, при желании заглянем в музей и ботанический сад (билеты оплачиваются дополнительно). Затем поднимемся на Сухумскую гору, откуда открываются панорамные виды, осмотрим маяк 1861 года, а также живописную старинную ж/д станцию «Гума».
2 день
Новый Афон: Приморский парк, Новоафонский монастырь и рукотоворный водопад
Сегодня мы отправимся в Новый Афон — одно из самых атмосферных мест Абхазии, которое часто называют музеем под открытым небом. Нас ждут прогулка по Приморскому парку, посещение Новоафонского монастыря, рукотворного водопада и, по желанию, экскурсия в карстовую пещеру.
Также возможны подъём на Анакопийскую (Иверскую) гору, где находятся руины древней крепости, и посещение кельи апостола Симона Кананита.
3 день
Озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро
Утром направимся к озеру Рица — одному из самых известных природных символов Абхазии. Путь к нему не менее впечатляющий: мы проследуем через ущелья 3 рек, остановимся у Голубого озера, проедем по Юпшарскому каньону и вдоль Чабгарского карниза, откуда открываются захватывающие виды на горную долину. Сделаем эффектные кадры на фоне лазури Рицы, отдохнём на берегу и вернёмся назад в Сухум.
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Сухум, вторая половина дня (точное время по договорённости)
Отар — ваш гид в Сухуме
Высококвалифицированный гид высшей категории. Провожу экскурсии с 2010 года. Я покажу вам самые главные достопримечательности любимой Абхазии и провезу по особым нестадартным маршрутам. Обладаю огромным багажом знаний и информации, которой щедро и с радостью поделюсь с вами.