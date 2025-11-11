Сегодня мы отправимся в Новый Афон — одно из самых атмосферных мест Абхазии, которое часто называют музеем под открытым небом. Нас ждут прогулка по Приморскому парку, посещение Новоафонского монастыря, рукотворного водопада и, по желанию, экскурсия в карстовую пещеру.

Также возможны подъём на Анакопийскую (Иверскую) гору, где находятся руины древней крепости, и посещение кельи апостола Симона Кананита.