В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты
Отдохнуть на море, скрыться от жары в ущелье Черниговка и увидеть скальный монастырь
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
50 000 ₽ за всё до 5 чел.
По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор
Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
24 июн в 07:00
3 июл в 07:00
12 500 ₽ за человека
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
21 июн в 08:00
28 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «2-дневные туры»
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