Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому заповеднику и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
3 июл в 07:00
6 авг в 07:00
29 500 ₽ за человека
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
-
10%
Джипинг и треккинг в Абхазии индивидуально: Кодорское ущелье и Клухорский перевал
Полюбоваться высокогорным озером, попробовать минеральную воду и отведать шашлык на свежем воздухе
Начало: Сухум, в интервале с 7:00 до 10:00
5 июн в 09:00
12 июн в 09:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Можно с детьми»
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