Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
24 авг в 07:00
5 июн в 08:00
29 500 ₽ за человека
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
29 авг в 08:00
25 000 ₽ за человека
Джипинг и треккинг в Абхазии индивидуально: Кодорское ущелье и Клухорский перевал
Полюбоваться высокогорным озером, попробовать минеральную воду и отведать шашлыка на свежем воздухе
Начало: Сухум, в интервале с 7:00 до 10:00
28 авг в 09:00
4 сен в 09:00
50 000 ₽ за человека
По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор
Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
27 авг в 07:00
20 сен в 07:00
12 500 ₽ за человека
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты
Отдохнуть на море, скрыться от жары в ущелье Черниговка и увидеть скальный монастырь
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
30 авг в 08:30
50 000 ₽ за всё до 5 чел.
В Абхазию из Адлера своей компанией: Гагра, Сухум и Новый Афон, Рица, горы и водопады
Увидеть колоннаду, побывать в городе-призраке, полюбоваться лазурными озёрами и морем
Начало: Адлер, 7:00, место встречи по договорённости
30 авг в 07:00
6 сен в 07:00
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
