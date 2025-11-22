Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
5 июн в 08:00
29 500 ₽ за человека
Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
26 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Оздоровительный тур «всё включено» в Абхазию: пилатес и растяжка с тренером, экскурсии (мини-группа)
Позаниматься ЛФК и наполниться энергией, побывать на винодельне, в Сухуме и Новом Афоне
Начало: Ж/д вокзал Сухума, 9:00. Возможно любое время встр...
3 янв в 09:00
35 000 ₽ за человека
