Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
12 июн в 08:00
26 июн в 08:00
31 500 ₽ за человека
По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор
Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
13 июн в 08:00
15 июн в 08:00
12 500 ₽ за человека
Оздоровительный тур «всё включено» в Абхазию: пилатес и растяжка с тренером, экскурсии (мини-группа)
Позаниматься ЛФК и наполниться энергией, побывать на винодельне, в Сухуме и Новом Афоне
Начало: Ж/д вокзал Сухума, 9:00. Возможно любое время встр...
1 мар в 09:00
16 мар в 08:00
35 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Сухуме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Сухуме в феврале 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Сухуме на 2026 год по теме «Экологические», 1 ⭐ отзыв, цены от 12500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель