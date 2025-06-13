Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время обговаривается)
«Мы прогуляемся по Сухуму, вдоволь надышимся морским воздухом, сделаем фото в тени пальм, увидим живописный маяк и поднимемся на Сухумскую гору за лучшими видами»
13 июн в 10:00
4 июл в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
«Нетипичный маршрут в горах Абхазии для тех, кто хочет насладиться тишиной, проветрить голову и отдохнуть на природе без толп и очередей»
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
«Встретим вас на границе и начнём тур и отправимся в горы, по пути рассказывая о культуре и истории Абхазии»
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Горы»
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