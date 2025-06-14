В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
-
10%
Джипинг и треккинг в Абхазии индивидуально: Кодорское ущелье и Клухорский перевал
Полюбоваться высокогорным озером, попробовать минеральную воду и отведать шашлыка на свежем воздухе
Начало: Сухум, в интервале с 7:00 до 10:00
12 июн в 09:00
19 июн в 09:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На машине»
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