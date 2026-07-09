Вам нужно лишь добраться до границы,
Описание тура
Организационные детали
Для легкого трекинга важно взять с собой необходимые вещи, чтобы обеспечить комфорт и безопасность. Вот список основных необходимых предметов:
1. Обувь:
- Удобные треккинговые ботинки или кроссовки с хорошей амортизацией.
2. Одежда:
- Лёгкая, влаговыводящая.
- Лёгкие брюки.
- Флисовая куртка или легкая кофта (на случай прохлады).
- Ветро- и водоотталкивающая куртка.
3. Об аксессуары:
- Головной убор.
- Солнцезащитные очки.
4. Рюкзак:
- Легкий и удобный рюкзак для личного использования.
5. Питание:
- Вода (емкость для воды).
6. Средства гигиены:
- Салфетки или влажные салфетки.
- Солнцезащитный крем.
- Репеллент от насекомых.
7. Первая помощь:
- Минимальный набор первой помощи (личные лекарства, если необходимы).
9. Специальные вещи:
- Удобная камера или смартфон для фотографий.
Программа тура по дням
Встреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной реки
Встретим вас на границе и начнём тур: отправимся в горы, по пути рассказывая о культуре и истории Абхазии. Маршрут пройдёт через ущелья, хвойные леса и перевалы. Нам откроются захватывающие виды: скалы, бурные реки и густая зелень.
Остановимся у озера Рица. Бирюзовая гладь воды, обрамлённая величественными горами, создаёт атмосферу спокойствия. Здесь будет время для прогулки по берегу, фотосъёмки и отдыха.
Далее нас ждёт трекинг к Малой Рице. Тропа пройдёт через тенистые участки леса, мимо ручьёв и скалистых склонов. В финале маршрута откроется вид на небольшое озеро, скрытое среди густой зелени, — место уединённое и живописное.
После активной части дня мы разместимся в коттедже у горной реки. Вечером отправимся в ресторан, где подают традиционные блюда абхазской кухни. В меню — свежие сыры, ароматный шашлык, местное вино и другие кулинарные изыски региона.
Ночь пройдёт в коттедже среди тишины гор.
Треккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тура
После завтрака отправимся пешком к водопаду Борода. Мы пройдём по каменистой тропе, ведущей через лес. Среди зелени и скал откроется вид на мощный поток воды, стремительно падающий в ущелье.
После прогулки мы поедем на небольшую крафтовую винодельню. Здесь расскажут о местных сортах винограда, технологии производства и особенностях традиционного абхазского виноделия. Вы сможете продегустировать ароматные вина, которые редко покидают пределы региона.
Затем маршрут продолжится к Белым скалам, где получаются красивые фотографии на фоне каменных образований и лазури моря.
К 18:00-20:00 доставим вас к КПП Псоу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Перекус на озере Малая Рица
- Дегустация вина на винодельне
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Проживание - 5000 ₽ (за 1 человека) с завтраком при 2-местном размещении, 10 000 ₽ с завтраком при 1-местном размещении
- Питание
- Входной билет на территорию Рицинского заповедника - 700 ₽ (взрослый), 200 ₽ (детский), детям до 8 лет бесплатно
- Входной билет на дачу Сталина (по желанию) - 250 ₽, детям до 8 лет бесплатно