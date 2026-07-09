Встреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной реки

Встретим вас на границе и начнём тур: отправимся в горы, по пути рассказывая о культуре и истории Абхазии. Маршрут пройдёт через ущелья, хвойные леса и перевалы. Нам откроются захватывающие виды: скалы, бурные реки и густая зелень.

Остановимся у озера Рица. Бирюзовая гладь воды, обрамлённая величественными горами, создаёт атмосферу спокойствия. Здесь будет время для прогулки по берегу, фотосъёмки и отдыха.

Далее нас ждёт трекинг к Малой Рице. Тропа пройдёт через тенистые участки леса, мимо ручьёв и скалистых склонов. В финале маршрута откроется вид на небольшое озеро, скрытое среди густой зелени, — место уединённое и живописное.

После активной части дня мы разместимся в коттедже у горной реки. Вечером отправимся в ресторан, где подают традиционные блюда абхазской кухни. В меню — свежие сыры, ароматный шашлык, местное вино и другие кулинарные изыски региона.

Ночь пройдёт в коттедже среди тишины гор.