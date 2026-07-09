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В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом

Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Перезагрузиться, забыть о заботах и насладиться единением с природой можно всего за 2 дня — мы приглашаем вас в короткое, но яркое путешествие в Абхазию.

Вам нужно лишь добраться до границы,
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а дальше мы всё возьмём в свои руки и покажем необычные локации нашей удивительной страны.

Отдохнём на берегу Рицы, разглядывая отражение вершин в бирюзовой глади, а затем по лесной тропе, мимо ручьёв и скалистых склонов, поднимемся к уединённому озеру Малая Рица. На следующий день прогуляемся к водопаду, скрытому среди яркой зелени.

А ещё заглянем на крафтовую винодельню, где вы узнаете секреты производства напитка и, конечно, продегустируете его.

Жить будем в уютном коттедже на берегу горной реки — засыпать в тишине звёзд и просыпаться с невероятным видом на вершины.

В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом

Описание тура

Организационные детали

Для легкого трекинга важно взять с собой необходимые вещи, чтобы обеспечить комфорт и безопасность. Вот список основных необходимых предметов:

1. Обувь:
- Удобные треккинговые ботинки или кроссовки с хорошей амортизацией.

2. Одежда:
- Лёгкая, влаговыводящая.
- Лёгкие брюки.
- Флисовая куртка или легкая кофта (на случай прохлады).
- Ветро- и водоотталкивающая куртка.

3. Об аксессуары:
- Головной убор.
- Солнцезащитные очки.

4. Рюкзак:
- Легкий и удобный рюкзак для личного использования.

5. Питание:
- Вода (емкость для воды).

6. Средства гигиены:
- Салфетки или влажные салфетки.
- Солнцезащитный крем.
- Репеллент от насекомых.

7. Первая помощь:
- Минимальный набор первой помощи (личные лекарства, если необходимы).

9. Специальные вещи:
- Удобная камера или смартфон для фотографий.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной реки

Встретим вас на границе и начнём тур: отправимся в горы, по пути рассказывая о культуре и истории Абхазии. Маршрут пройдёт через ущелья, хвойные леса и перевалы. Нам откроются захватывающие виды: скалы, бурные реки и густая зелень.

Остановимся у озера Рица. Бирюзовая гладь воды, обрамлённая величественными горами, создаёт атмосферу спокойствия. Здесь будет время для прогулки по берегу, фотосъёмки и отдыха.

Далее нас ждёт трекинг к Малой Рице. Тропа пройдёт через тенистые участки леса, мимо ручьёв и скалистых склонов. В финале маршрута откроется вид на небольшое озеро, скрытое среди густой зелени, — место уединённое и живописное.

После активной части дня мы разместимся в коттедже у горной реки. Вечером отправимся в ресторан, где подают традиционные блюда абхазской кухни. В меню — свежие сыры, ароматный шашлык, местное вино и другие кулинарные изыски региона.

Ночь пройдёт в коттедже среди тишины гор.

Встреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной рекиВстреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной рекиВстреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной рекиВстреча, отдых на берегу Рицы, треккинг к озеру Малая Рица и размещение в коттедже у горной реки
2 день

Треккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тура

После завтрака отправимся пешком к водопаду Борода. Мы пройдём по каменистой тропе, ведущей через лес. Среди зелени и скал откроется вид на мощный поток воды, стремительно падающий в ущелье.

После прогулки мы поедем на небольшую крафтовую винодельню. Здесь расскажут о местных сортах винограда, технологии производства и особенностях традиционного абхазского виноделия. Вы сможете продегустировать ароматные вина, которые редко покидают пределы региона.

Затем маршрут продолжится к Белым скалам, где получаются красивые фотографии на фоне каменных образований и лазури моря.

К 18:00-20:00 доставим вас к КПП Псоу.

Треккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тураТреккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тураТреккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тураТреккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тураТреккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тураТреккинг к водопаду Борода, экскурсия на винодельню с дегустацией и завершение тура

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Перекус на озере Малая Рица
  • Дегустация вина на винодельне
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Проживание - 5000 ₽ (за 1 человека) с завтраком при 2-местном размещении, 10 000 ₽ с завтраком при 1-местном размещении
  • Питание
  • Входной билет на территорию Рицинского заповедника - 700 ₽ (взрослый), 200 ₽ (детский), детям до 8 лет бесплатно
  • Входной билет на дачу Сталина (по желанию) - 250 ₽, детям до 8 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
Завершение: КПП Псоу, 18:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бэлла
Бэлла — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Привет! Мы приглашаем тебя в увлекательное путешествие. С вами будут работать не просто влюбленные в свою страну люди, а аттестованные гиды, квалифицированные водители на комфортабельном транспорте. Мы занимаемся туризмом более 15 лет! Меняем представление об отдыхе в Абхазии.

Тур входит в следующие категории Сухума

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