Индивидуальная
до 6 чел.
Из Цандрипша - на Шлыпру
Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами
«Чтобы побывать в уединённых местах Абхазии, мы поедем в самую южную и заповедную часть страны — Мюссеру»
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша
Погрузиться в историю, традиции и колорит Абхазии
Начало: По договорённости
«Осмотрите крупнейший православный монастырь Абхазии на склоне Афонской горы»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
2090 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Рица - из Цандрипша
Весь день в окружении заповедной природы и абхазских легенд
«О визитной карточке нашей страны мы говорим: «Кто не видел Рицу, тот не видел Абхазию»»
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Цандрипшу в категории «Абхазия»
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