Найдено 3 экскурсии в категории « Абхазия » в Цандрипше, цены от 2090 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Из Цандрипша - на Шлыпру Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами «Чтобы побывать в уединённых местах Абхазии, мы поедем в самую южную и заповедную часть страны — Мюссеру» от 12 000 ₽ за всё до 6 чел. На автобусе 12 часов Групповая В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша Погрузиться в историю, традиции и колорит Абхазии Начало: По договорённости «Осмотрите крупнейший православный монастырь Абхазии на склоне Афонской горы» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00 2090 ₽ за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Озеро Рица - из Цандрипша Весь день в окружении заповедной природы и абхазских легенд «О визитной карточке нашей страны мы говорим: «Кто не видел Рицу, тот не видел Абхазию»» от 13 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Цандрипша

Ответы на вопросы от путешественников по Цандрипшу в категории «Абхазия» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цандрипше Из Цандрипша - на Шлыпру; В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша; Озеро Рица - из Цандрипша. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Цандрипшу в августе 2026 Сейчас в Цандрипше в категории "Абхазия" можно забронировать 3 экскурсии от 2090 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Хотите посетить Абхазию из Цандрипша? Самый лучший вариант – купить однодневную экскурсию с экскурсоводом на автобусе в группе, либо индивидуально с личным гидом на автомобиле, где вы увидите интересные места Абхазии с выездом из Цандрипша. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026