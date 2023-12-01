Из Тираны - в старинный Берат

Индивидуальная экскурсия в Тиране

Посетить один из самых колоритных городов Албании и проникнуться его очарованием

В Берате есть всё, что любят путешественники: крепость с шикарными видами, река и старинные домики с черепичными крышами.

Мы осмотрим все три района Старого города: Каладжу на вершине холма, мусульманский Мангалем и православную Горицу. Местные люди живут в них очень дружно и мирно. Вы узнаете об их традициях, быте и культурных особенностях.
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
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Описание

Что вас ожидает

В уютном и дружелюбном Берате вы:

  • Пройдёте по мощёным улочкам средневековой крепости
  • Посетите старинные церкви с оригинальными фресками
  • Погуляете по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице
  • Осмотрите Королевскую мечеть 15 века с расписными деревянными потолками
  • Поймёте, почему Берат называют «городом тысячи окон»

А я поделюсь историей, легендами и традициями города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Мерседес B 200. Транспорт включён в стоимость.
  • Время в пути в одну сторону — около 2 часов
  • По желанию мы можем посетить ресторан с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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