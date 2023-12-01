В Берате есть всё, что любят путешественники: крепость с шикарными видами, река и старинные домики с черепичными крышами.



Мы осмотрим все три района Старого города: Каладжу на вершине холма, мусульманский Мангалем и православную Горицу. Местные люди живут в них очень дружно и мирно. Вы узнаете об их традициях, быте и культурных особенностях.