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Из Тираны - в старинный Берат

В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
В Берате вас ждут мощёные улочки средневековой крепости, старинные церкви с оригинальными фресками и Королевская мечеть 15 века с расписными деревянными потолками.

Прогулка по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице откроет
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вам культурное разнообразие города. Местные жители живут дружно и мирно, сохраняя свои традиции и быт. Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes B 200, транспорт включён в стоимость. По желанию можно посетить ресторан с национальной кухней, еда и напитки оплачиваются дополнительно

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Мощёные улочки средневековой крепости
  • 🕌 Королевская мечеть 15 века
  • 🏡 Прогулка по кварталам Мангалем и Горица
  • 🎨 Старинные церкви с оригинальными фресками
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Mercedes B 200
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат
Из Тираны - в старинный Берат

Что можно увидеть

  • Средневековая крепость
  • Старинные церкви
  • Мусульманский квартал Мангалем
  • Православная Горица
  • Королевская мечеть 15 века

Описание экскурсии

В уютном и дружелюбном Берате вы:

  • Пройдёте по мощёным улочкам средневековой крепости
  • Посетите старинные церкви с оригинальными фресками
  • Погуляете по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице
  • Осмотрите Королевскую мечеть 15 века с расписными деревянными потолками
  • Поймёте, почему Берат называют «городом тысячи окон»

А я поделюсь историей, легендами и традициями города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes B 200. Транспорт включён в стоимость.
  • Время в пути в одну сторону — около 2 часов
  • По желанию мы можем посетить ресторан с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Наталья, я профессиональный лицензированный гид. Живу в Албании уже более 5 лет. Полюбила эту удивительную страну всем сердцем — на экскурсиях постараюсь заразить вас этой любовью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
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1
Е
Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании. Узнали о стране и её особенностях. Очень рады знакомству с Натальей!
Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании.
Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании.
Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании.
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Василий
Все прекрасно, спасибо большое!
Все прекрасно, спасибо большое!
Все прекрасно, спасибо большое!
Все прекрасно, спасибо большое!
Все прекрасно, спасибо большое!
Все прекрасно, спасибо большое!
Все прекрасно, спасибо большое!
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Н
Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней пребыванияв в ней. Экскурсия была не просто познавательной - она
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была вмеру ритмичной и комфорной ьдля нас. Мы не только познакомились с историей, легендами и атмосферой города, который стал объектом наследия ЮНЕСКО, мы пропитались неторопливостью местных жителей, красотой и величием гор и энергией реки Осуми.

Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось
Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось
Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось
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Мадина
Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем планировалось.

Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.
Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено
Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено
Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено
Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено
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Оля
Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно, чудесно было общение. Договорились через сайт за день и пунктуальность и комфорт на протяжении всей поездки приятно удивила. Спасибо сайту и Наталии.
Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно,
Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно,
Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно,
Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно,
Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно,
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Д
Благодарим Наталью за прекрасные поездки по Албании. Отличная организация, продуманные маршруты, интересная программа позволили нам ближе познакомится с Албанией.
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