Посетить один из самых колоритных городов Албании и проникнуться его очарованием
В Берате есть всё, что любят путешественники: крепость с шикарными видами, река и старинные домики с черепичными крышами.
Мы осмотрим все три района Старого города: Каладжу на вершине холма, мусульманский Мангалем и православную Горицу. Местные люди живут в них очень дружно и мирно. Вы узнаете об их традициях, быте и культурных особенностях.
Мы осмотрим все три района Старого города: Каладжу на вершине холма, мусульманский Мангалем и православную Горицу. Местные люди живут в них очень дружно и мирно. Вы узнаете об их традициях, быте и культурных особенностях.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В уютном и дружелюбном Берате вы:
- Пройдёте по мощёным улочкам средневековой крепости
- Посетите старинные церкви с оригинальными фресками
- Погуляете по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице
- Осмотрите Королевскую мечеть 15 века с расписными деревянными потолками
- Поймёте, почему Берат называют «городом тысячи окон»
А я поделюсь историей, легендами и традициями города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Мерседес B 200. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути в одну сторону — около 2 часов
- По желанию мы можем посетить ресторан с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Тиране
Меня зовут Наталья, я профессиональный лицензированный гид. Живу в Албании уже более 5 лет. Полюбила эту удивительную страну всем сердцем — на экскурсиях постараюсь заразить вас этой любовью.
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