В Берате вас ждут мощёные улочки средневековой крепости, старинные церкви с оригинальными фресками и Королевская мечеть 15 века с расписными деревянными потолками.
Прогулка по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице откроет
Прогулка по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице откроет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Мощёные улочки средневековой крепости
- 🕌 Королевская мечеть 15 века
- 🏡 Прогулка по кварталам Мангалем и Горица
- 🎨 Старинные церкви с оригинальными фресками
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Mercedes B 200
Что можно увидеть
- Средневековая крепость
- Старинные церкви
- Мусульманский квартал Мангалем
- Православная Горица
- Королевская мечеть 15 века
Описание экскурсии
В уютном и дружелюбном Берате вы:
- Пройдёте по мощёным улочкам средневековой крепости
- Посетите старинные церкви с оригинальными фресками
- Погуляете по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице
- Осмотрите Королевскую мечеть 15 века с расписными деревянными потолками
- Поймёте, почему Берат называют «городом тысячи окон»
А я поделюсь историей, легендами и традициями города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes B 200. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути в одну сторону — около 2 часов
- По желанию мы можем посетить ресторан с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Наталья, я профессиональный лицензированный гид. Живу в Албании уже более 5 лет. Полюбила эту удивительную страну всем сердцем — на экскурсиях постараюсь заразить вас этой любовью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании. Узнали о стране и её особенностях. Очень рады знакомству с Натальей!
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Все прекрасно, спасибо большое!
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Н
Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней пребыванияв в ней. Экскурсия была не просто познавательной - она
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Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем планировалось.
Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.
Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.
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Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно, чудесно было общение. Договорились через сайт за день и пунктуальность и комфорт на протяжении всей поездки приятно удивила. Спасибо сайту и Наталии.
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Д
Благодарим Наталью за прекрасные поездки по Албании. Отличная организация, продуманные маршруты, интересная программа позволили нам ближе познакомится с Албанией.
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