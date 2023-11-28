Круя — древний живописный город, окружённый горами. Это идеальное направление для путешествия 1 дня, ведь он расположен всего в 30 км от Тираны. Мы погуляем по старинной крепости, насладимся шикарными видами, посетим аутентичный восточный базар и поднимемся на священную гору. Я расскажу, как развивалась Круя и чем она живёт сегодня.

Описание

Что вас ожидает

Старинная крепость и чарующие виды

На машине мы поднимемся к средневековой крепости, на территории которой сохранились аутентичные дома 18-19 веков. Погуляем по мощёным улицам и посетим смотровые площадки с шикарными панорамами. В ясную погоду с них можно увидеть Адриатическое море и соседние города — не зря Крую называют «балконом Адриатики». Кроме того, я покажу вам часовую башню, руины мечети и оливковое дерево, посаженное 500 лет назад местным героем Скандербегом.

Гора Сари Салтык и восточный базар

Мы посетим самый большой в Албании восточный базар. Полюбуемся яркими коврами, традиционными костюмами, изделиями из оливкового дерева и серебра. А затем поднимемся по извилистой горной дороге на священную гору Сари Салтык. На ней вы узнаете, кто такие «бекташи» и что такое «текке». По желанию в конце экскурсии можно зайти в аутентичное заведение с национальными блюдами, десертами и напитками.

Организационные детали