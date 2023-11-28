Посетить очаровательный средневековый город и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Мы погуляем по старинной крепости, насладимся шикарными видами, посетим аутентичный восточный базар и поднимемся на священную гору. Я расскажу, как развивалась Круя и чем она живёт сегодня.
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Описание
Что вас ожидает
Старинная крепость и чарующие виды
На машине мы поднимемся к средневековой крепости, на территории которой сохранились аутентичные дома 18-19 веков. Погуляем по мощёным улицам и посетим смотровые площадки с шикарными панорамами. В ясную погоду с них можно увидеть Адриатическое море и соседние города — не зря Крую называют «балконом Адриатики». Кроме того, я покажу вам часовую башню, руины мечети и оливковое дерево, посаженное 500 лет назад местным героем Скандербегом.
Гора Сари Салтык и восточный базар
Мы посетим самый большой в Албании восточный базар. Полюбуемся яркими коврами, традиционными костюмами, изделиями из оливкового дерева и серебра. А затем поднимемся по извилистой горной дороге на священную гору Сари Салтык. На ней вы узнаете, кто такие «бекташи» и что такое «текке». По желанию в конце экскурсии можно зайти в аутентичное заведение с национальными блюдами, десертами и напитками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Мерседес B200. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути в одну сторону — около 1 часа
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.