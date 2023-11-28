Из Тираны - в элегантную Крую

Индивидуальная экскурсия в Тиране

Посетить очаровательный средневековый город и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

Круя — древний живописный город, окружённый горами. Это идеальное направление для путешествия 1 дня, ведь он расположен всего в 30 км от Тираны.

Мы погуляем по старинной крепости, насладимся шикарными видами, посетим аутентичный восточный базар и поднимемся на священную гору. Я расскажу, как развивалась Круя и чем она живёт сегодня.
Из Тираны - в элегантную Крую
Из Тираны - в элегантную Крую
Из Тираны - в элегантную Крую
Из Тираны - в элегантную Крую
Из Тираны - в элегантную Крую
Из Тираны - в элегантную Крую
Из Тираны - в элегантную Крую
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
30
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1
дек
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Описание

Что вас ожидает

Старинная крепость и чарующие виды

На машине мы поднимемся к средневековой крепости, на территории которой сохранились аутентичные дома 18-19 веков. Погуляем по мощёным улицам и посетим смотровые площадки с шикарными панорамами. В ясную погоду с них можно увидеть Адриатическое море и соседние города — не зря Крую называют «балконом Адриатики». Кроме того, я покажу вам часовую башню, руины мечети и оливковое дерево, посаженное 500 лет назад местным героем Скандербегом.

Гора Сари Салтык и восточный базар

Мы посетим самый большой в Албании восточный базар. Полюбуемся яркими коврами, традиционными костюмами, изделиями из оливкового дерева и серебра. А затем поднимемся по извилистой горной дороге на священную гору Сари Салтык. На ней вы узнаете, кто такие «бекташи» и что такое «текке». По желанию в конце экскурсии можно зайти в аутентичное заведение с национальными блюдами, десертами и напитками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Мерседес B200. Транспорт включён в стоимость.
  • Время в пути в одну сторону — около 1 часа
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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