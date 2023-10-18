В путешествии по двум историческим городам вы познакомитесь с достопримечательностями, которые отражают разные эпохи албанского прошлого. В мечетях, военных памятниках, средневековых базарах, этнографических комплексах и истории знаковых личностей будем искать ключи к понимаю Албании. И просто приятно погуляем по уютным бульварам и старинным улочкам.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по Тиране

Начнём прогулку с центральной площади города — площади Скандербега, национального героя Албании. Вы осмотрите знаменитую мечеть Эфем и узнаете, какую роль она сыграла в возрождении религиозной свободы этой страны. Я расскажу о самой популярной достопримечательности — албанских бункерах. На главном бульваре Тираны рассмотрим Парламент, Дворец конгрессов, Национальную галерею и университет Матери Терезы. Завершим экскурсию в районе Блоку, где сохранился дом Энвера Ходжи, знаменитого политического деятеля. После у вас будет 2 часа свободного времени.

Средневековая Круя

Меньше часа езды от Тираны — и мы в старинном городе, где родился Скандербег, о котором вы уже успеете узнать в первой части экскурсии. Поднимаясь на машине по склонам горы Салтику, вы полюбуетесь видом на окрестности. А прибыв на место, приступите к исследованию Круи.

В программе несколько важных исторических мест, включая замок 5 века. Посетим средневековый Старый базар, крепость, Этнографический музей и Музей Скандербега. А затем вы сможете пообедать в местном ресторане, который славится национальными блюдами. На этом путешествие завершится, и мы отправимся обратно.

Организационные детали