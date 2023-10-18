Осмотреть символы столицы и посетить древний город, где жил легендарный герой Албании Скандербег
В мечетях, военных памятниках, средневековых базарах, этнографических комплексах и истории знаковых личностей будем искать ключи к понимаю Албании. И просто приятно погуляем по уютным бульварам и старинным улочкам.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по Тиране
Начнём прогулку с центральной площади города — площади Скандербега, национального героя Албании. Вы осмотрите знаменитую мечеть Эфем и узнаете, какую роль она сыграла в возрождении религиозной свободы этой страны. Я расскажу о самой популярной достопримечательности — албанских бункерах. На главном бульваре Тираны рассмотрим Парламент, Дворец конгрессов, Национальную галерею и университет Матери Терезы. Завершим экскурсию в районе Блоку, где сохранился дом Энвера Ходжи, знаменитого политического деятеля. После у вас будет 2 часа свободного времени.
Средневековая Круя
Меньше часа езды от Тираны — и мы в старинном городе, где родился Скандербег, о котором вы уже успеете узнать в первой части экскурсии. Поднимаясь на машине по склонам горы Салтику, вы полюбуетесь видом на окрестности. А прибыв на место, приступите к исследованию Круи.
В программе несколько важных исторических мест, включая замок 5 века. Посетим средневековый Старый базар, крепость, Этнографический музей и Музей Скандербега. А затем вы сможете пообедать в местном ресторане, который славится национальными блюдами. На этом путешествие завершится, и мы отправимся обратно.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, услуги водителя и сопровождение гида
- Я могу также заехать за вами в Дуррес и Влёру
- Дополнительные расходы: билеты в Исторический музей Круи — € 5, этнографический музей — € 5, музей БункАрт, обед — около € 7 с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Дурресе, Тиране, Влёре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.