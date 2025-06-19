Мои заказы

Тирана и Круя - за один день

Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
В этом путешествии по Тиране и Круе вы откроете для себя множество исторических достопримечательностей.

Прогулка начнётся с площади Скандербега, где вы увидите мечеть Эфем и узнаете о её значении для религиозной
читать дальшеуменьшить

свободы Албании. Вы также посетите албанские бункеры, Парламент, Дворец конгрессов и Национальную галерею. В районе Блоку сможете увидеть дом Энвера Ходжи.

После свободного времени отправитесь в Крую, где вас ждёт замок 5 века, Старый базар, Этнографический музей и Музей Скандербега. Обед в местном ресторане завершит ваше путешествие

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🕌 Уникальные мечети и бункеры
  • 🎨 Национальная галерея
  • 🍽 Обед в местном ресторане

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Тиране и Круе - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. В апреле, мае и октябре также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой и ранней весной, хотя экскурсии возможны, погода может быть непредсказуемой, что ограничивает комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день

Что можно увидеть

  • Площадь Скандербега
  • Мечеть Эфем
  • Албанские бункеры
  • Парламент
  • Дворец конгрессов
  • Национальная галерея
  • Дом Энвера Ходжи
  • Замок 5 века
  • Старый базар
  • Этнографический музей
  • Музей Скандербега

Описание экскурсии

Экскурсия по Тиране

Начнём прогулку с центральной площади города — площади Скандербега, национального героя Албании. Вы осмотрите знаменитую мечеть Эфем и узнаете, какую роль она сыграла в возрождении религиозной свободы этой страны. Я расскажу о самой популярной достопримечательности — албанских бункерах. На главном бульваре Тираны рассмотрим Парламент, Дворец конгрессов, Национальную галерею и университет Матери Терезы. Завершим экскурсию в районе Блоку, где сохранился дом Энвера Ходжи, знаменитого политического деятеля. После у вас будет 2 часа свободного времени.

Средневековая Круя

Меньше часа езды от Тираны — и мы в старинном городе, где родился Скандербег, о котором вы уже успеете узнать в первой части экскурсии. Поднимаясь на машине по склонам горы Салтику, вы полюбуетесь видом на окрестности. А прибыв на место, приступите к исследованию Круи.

В программе несколько важных исторических мест, включая замок 5 века. Посетим средневековый Старый базар, крепость, Этнографический музей и Музей Скандербега. А затем вы сможете пообедать в местном ресторане, который славится национальными блюдами. На этом путешествие завершится, и мы отправимся обратно.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, услуги водителя и сопровождение гида
  • Я могу также заехать за вами в Дуррес и Влёру
  • Дополнительные расходы: билеты в Исторический музей Круи — € 5, этнографический музей — € 5, музей БункАрт, обед по желанию — около € 7 с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дурресе, Тиране
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Людмила, я живу в Тиране более 2 лет. Очень люблю этот город и страну. Больше 10 лет провожу экскурсии в Албании, Черногории и Македонии. С удовольствием покажу вам самые интересные и загадочные места и сделаю все, чтобы моя страна вам понравилась и запомнилась навсегда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Спасибо Аргите за проведенную экскурсию в Тиране и Круе. Аргита не только замечательный гид, но прекрасный человек. Очень интересно рассказывает историю своей страны,показала много красивых и интересных мест. Мы влюбились в Албанию. Обязательно буду рекомендовать Аргиту своим знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тираны

Похожие экскурсии на «Тирана и Круя - за один день»

Из Тираны - в элегантную Крую
На машине
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:30
от €250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Тирану
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 5 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €280 за всё до 4 чел.
Каменный город-музей Гирокастра
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тиране. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тиране
от €280 за экскурсию