Лучшее время для экскурсии в Тиране и Круе - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. В апреле, мае и октябре также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой и ранней весной, хотя экскурсии возможны, погода может быть непредсказуемой, что ограничивает комфортность прогулок.

В этом путешествии по Тиране и Круе вы откроете для себя множество исторических достопримечательностей.Прогулка начнётся с площади Скандербега, где вы увидите мечеть Эфем и узнаете о её значении для религиозной

свободы Албании. Вы также посетите албанские бункеры, Парламент, Дворец конгрессов и Национальную галерею. В районе Блоку сможете увидеть дом Энвера Ходжи. После свободного времени отправитесь в Крую, где вас ждёт замок 5 века, Старый базар, Этнографический музей и Музей Скандербега. Обед в местном ресторане завершит ваше путешествие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Тиране

Начнём прогулку с центральной площади города — площади Скандербега, национального героя Албании. Вы осмотрите знаменитую мечеть Эфем и узнаете, какую роль она сыграла в возрождении религиозной свободы этой страны. Я расскажу о самой популярной достопримечательности — албанских бункерах. На главном бульваре Тираны рассмотрим Парламент, Дворец конгрессов, Национальную галерею и университет Матери Терезы. Завершим экскурсию в районе Блоку, где сохранился дом Энвера Ходжи, знаменитого политического деятеля. После у вас будет 2 часа свободного времени.

Средневековая Круя

Меньше часа езды от Тираны — и мы в старинном городе, где родился Скандербег, о котором вы уже успеете узнать в первой части экскурсии. Поднимаясь на машине по склонам горы Салтику, вы полюбуетесь видом на окрестности. А прибыв на место, приступите к исследованию Круи.

В программе несколько важных исторических мест, включая замок 5 века. Посетим средневековый Старый базар, крепость, Этнографический музей и Музей Скандербега. А затем вы сможете пообедать в местном ресторане, который славится национальными блюдами. На этом путешествие завершится, и мы отправимся обратно.

Организационные детали