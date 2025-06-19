Лучшее время для экскурсии в Тиране и Круе - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. В апреле, мае и октябре также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой и ранней весной, хотя экскурсии возможны, погода может быть непредсказуемой, что ограничивает комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Скандербега
Мечеть Эфем
Албанские бункеры
Парламент
Дворец конгрессов
Национальная галерея
Дом Энвера Ходжи
Замок 5 века
Старый базар
Этнографический музей
Музей Скандербега
Описание экскурсии
Экскурсия по Тиране
Начнём прогулку с центральной площади города — площади Скандербега, национального героя Албании. Вы осмотрите знаменитую мечеть Эфем и узнаете, какую роль она сыграла в возрождении религиозной свободы этой страны. Я расскажу о самой популярной достопримечательности — албанских бункерах. На главном бульваре Тираны рассмотрим Парламент, Дворец конгрессов, Национальную галерею и университет Матери Терезы. Завершим экскурсию в районе Блоку, где сохранился дом Энвера Ходжи, знаменитого политического деятеля. После у вас будет 2 часа свободного времени.
Средневековая Круя
Меньше часа езды от Тираны — и мы в старинном городе, где родился Скандербег, о котором вы уже успеете узнать в первой части экскурсии. Поднимаясь на машине по склонам горы Салтику, вы полюбуетесь видом на окрестности. А прибыв на место, приступите к исследованию Круи.
В программе несколько важных исторических мест, включая замок 5 века. Посетим средневековый Старый базар, крепость, Этнографический музей и Музей Скандербега. А затем вы сможете пообедать в местном ресторане, который славится национальными блюдами. На этом путешествие завершится, и мы отправимся обратно.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, услуги водителя и сопровождение гида
Я могу также заехать за вами в Дуррес и Влёру
Дополнительные расходы: билеты в Исторический музей Круи — € 5, этнографический музей — € 5, музей БункАрт, обед по желанию — около € 7 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дурресе, Тиране
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Людмила, я живу в Тиране более 2 лет. Очень люблю этот город и страну. Больше 10 лет провожу экскурсии в Албании, Черногории и Македонии. С удовольствием покажу вам самые интересные и загадочные места и сделаю все, чтобы моя страна вам понравилась и запомнилась навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Спасибо Аргите за проведенную экскурсию в Тиране и Круе. Аргита не только замечательный гид, но прекрасный человек. Очень интересно рассказывает историю своей страны,показала много красивых и интересных мест. Мы влюбились в Албанию. Обязательно буду рекомендовать Аргиту своим знакомым.
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