Тирана и Круя - за один день

Осмотреть символы столицы и посетить древний город, где жил легендарный герой Албании Скандербег

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В путешествии по двум историческим городам вы познакомитесь с достопримечательностями, которые отражают разные эпохи албанского прошлого.

В мечетях, военных памятниках, средневековых базарах, этнографических комплексах и истории знаковых личностей будем искать ключи к понимаю Албании. И просто приятно погуляем по уютным бульварам и старинным улочкам.
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Тирана и Круя - за один день
Ближайшие даты:
18
окт
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по Тиране

Начнём прогулку с центральной площади города — площади Скандербега, национального героя Албании. Вы осмотрите знаменитую мечеть Эфем и узнаете, какую роль она сыграла в возрождении религиозной свободы этой страны. Я расскажу о самой популярной достопримечательности — албанских бункерах. На главном бульваре Тираны рассмотрим Парламент, Дворец конгрессов, Национальную галерею и университет Матери Терезы. Завершим экскурсию в районе Блоку, где сохранился дом Энвера Ходжи, знаменитого политического деятеля. После у вас будет 2 часа свободного времени.

Средневековая Круя

Меньше часа езды от Тираны — и мы в старинном городе, где родился Скандербег, о котором вы уже успеете узнать в первой части экскурсии. Поднимаясь на машине по склонам горы Салтику, вы полюбуетесь видом на окрестности. А прибыв на место, приступите к исследованию Круи.

В программе несколько важных исторических мест, включая замок 5 века. Посетим средневековый Старый базар, крепость, Этнографический музей и Музей Скандербега. А затем вы сможете пообедать в местном ресторане, который славится национальными блюдами. На этом путешествие завершится, и мы отправимся обратно.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, услуги водителя и сопровождение гида
  • Я могу также заехать за вами в Дуррес и Влёру
  • Дополнительные расходы: билеты в Исторический музей Круи — € 5, этнографический музей — € 5, музей БункАрт, обед — около € 7 с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дурресе, Тиране, Влёре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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