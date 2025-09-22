Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Тиране на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей €230 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 26 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города Начало: В районе площади Скандерберга €130 за всё до 5 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле €380 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Тираны

