Ю Юрий Футбольная экскурсия в Буэнос-Айресе «Из Боки в Боку» Все прошло отлично, интересно и увлекательно, рекомендую!

А Анастасия Кладбище Реколета: музей под открытым небом Большое спасибо Ольге за экскурсию и за рекомендации, какие музеи и концерт можно посетить.

Узнала много нового и, действительно, будто перенеслась на пару часов в особенный мир историй и легенд Буэнос-Айреса и обитателей Реколеты:)

В Виктор Кладбище Реколета: музей под открытым небом

На экскусрию ходили всей семьей. От бабушек до самых маленьких членов семьи. Изначально к мероприятию относились скептически, но после читать дальше первых минут общения с Ксенией появился большой интерес и энтузиазм! Ксения как рассказчик выше всяких похвал - ее было интересно слушать и вести диалог.

Обязательно сходим на другие экскурсии с Ксенией и всем советуем!) Всем привет!На экскусрию ходили всей семьей. От бабушек до самых маленьких членов семьи. Изначально к мероприятию относились скептически, но после

T Tamerlan Кладбище Реколета: музей под открытым небом Очень приятно было пообщаться и узнать много нового и познавательного. Экскурсовод владеет материалом на 101% интересно передает его и главное и прислушивается к туристу. Узнал новые интересные слова (тафофил, уриборос,католепсик) 👍 Думаю в следующей жизни стать директором кладбища))

Т Татьяна Кладбище Реколета: музей под открытым небом Ольга, спасибо большое за экскурсию!!!