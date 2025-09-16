Индивидуальная
до 8 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
от $70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Футбольная экскурсия «Из Боки в Боку»
Для фанатов футбола: история Марадоны, стадионы и страсти аргентинского футбола ждут вас в Буэнос-Айресе. Эмоции гарантированы
Начало: По договорённости с организатором
«Посетим дом-музей Марадоны — La Casa de Dios»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Музей ESMA: история последней диктатуры
Посетить музей в здании бывшей секретной тюрьмы и раскрыть историю военной диктатуры в Аргентине
Начало: У входа в музей ESMA
«А также увидите множество музейных артефактов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий16 сентября 2025Все прошло отлично, интересно и увлекательно, рекомендую!
- ААнастасия30 августа 2025Большое спасибо Ольге за экскурсию и за рекомендации, какие музеи и концерт можно посетить.
Узнала много нового и, действительно, будто перенеслась на пару часов в особенный мир историй и легенд Буэнос-Айреса и обитателей Реколеты:)
- ВВиктор4 апреля 2025Всем привет!
На экскусрию ходили всей семьей. От бабушек до самых маленьких членов семьи. Изначально к мероприятию относились скептически, но после
- TTamerlan2 апреля 2025Очень приятно было пообщаться и узнать много нового и познавательного. Экскурсовод владеет материалом на 101% интересно передает его и главное и прислушивается к туристу. Узнал новые интересные слова (тафофил, уриборос,католепсик) 👍 Думаю в следующей жизни стать директором кладбища))
- ТТатьяна16 марта 2025Ольга, спасибо большое за экскурсию!!!
- ООльга21 августа 2024Чудесная экскурсия от влюблённого в город и страну человека! Большое спасибо! Получили удовольствие от всего увиденного и услышанного!
