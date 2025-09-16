Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Буэнос-Айресе комфортная погода и меньше туристов. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это также время для крупных футбольных событий. Зимой, с июня по август, погода прохладнее, но это не мешает насладиться экскурсиями, особенно в закрытых помещениях.

Эта экскурсия открывает мир аргентинского футбола через призму жизни и карьеры Диего Марадоны.Посетители увидят легендарный стадион La Bombonera, узнают о его уникальной атмосфере и почему его называют «котлом». Дом-музей Марадоны

расскажет о пути мальчика из бедной семьи к статусу национального героя. Также экскурсия включает посещение стадиона Diego Armando Maradona, где можно увидеть народное почитание кумира. Завершает программу рассказ о стадионе Monumental, где проходили исторические матчи и концерты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $300 за человека, если вас больше

от $600 за 1–2 человек или $300 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы заглянем на стадион «Бока Хуниорс» — La Bombonera. Это икона аргентинского футбола, арена, которая буквально вибрирует от эмоций. Здесь начинал и завершал карьеру в «Боке» Марадона. Вы узнаете, почему этот стадион называют котлом, где соперников трясёт от страха.

Посетим дом-музей Марадоны — La Casa de Dios. Скромный дом в районе Патерналь, где жил футбольный гений. Вы услышите историю о том, как мальчик из бедной семьи стал национальным героем и почему в Аргентине его называют «Эль Диес» — Бог с мячом.

Заедем на стадион Diego Armando Maradona. Вы увидите граффити, алтари и уличные святыни, посвящённые кумиру Аргентины. В Буэнос-Айресе Марадону почитают как святого — и мы покажем вам удивительные примеры этого народного культа.

Мы расскажем о стадионе Monumental (без посещения) — домашней арене клуба «Ривер Плейт» и крупнейшем стадионе Аргентины. Здесь в 2018 году прошёл финал Кубка Либертадорес — самый драматичный матч в истории южноамериканского футбола. Кстати, на «Монументале» проходили концерты Queen и Майкла Джексона, но фанаты уверены: только футбол способен по-настоящему «взорвать» этот стадион.

Организационные детали