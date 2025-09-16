Футбольная экскурсия в Буэнос-Айресе «Из Боки в Боку»
Для фанатов футбола: история Марадоны, стадионы и страсти аргентинского футбола ждут вас в Буэнос-Айресе. Эмоции гарантированы
Эта экскурсия открывает мир аргентинского футбола через призму жизни и карьеры Диего Марадоны.
Посетители увидят легендарный стадион La Bombonera, узнают о его уникальной атмосфере и почему его называют «котлом». Дом-музей Марадоны читать дальше
расскажет о пути мальчика из бедной семьи к статусу национального героя.
Также экскурсия включает посещение стадиона Diego Armando Maradona, где можно увидеть народное почитание кумира. Завершает программу рассказ о стадионе Monumental, где проходили исторические матчи и концерты
5 причин купить эту экскурсию
⚽ Погружение в культуру аргентинского футбола
🏟️ Посещение легендарного стадиона La Bombonera
🏠 Дом-музей Диего Марадоны
🎨 Уличные святыни и граффити
📚 Истории о клубах "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт"
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Буэнос-Айресе комфортная погода и меньше туристов. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это также время для крупных футбольных событий. Зимой, с июня по август, погода прохладнее, но это не мешает насладиться экскурсиями, особенно в закрытых помещениях.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
La Bombonera
Дом-музей Марадоны
Стадион Diego Armando Maradona
Стадион Monumental
Описание экскурсии
Мы заглянем на стадион «Бока Хуниорс» — La Bombonera. Это икона аргентинского футбола, арена, которая буквально вибрирует от эмоций. Здесь начинал и завершал карьеру в «Боке» Марадона. Вы узнаете, почему этот стадион называют котлом, где соперников трясёт от страха.
Посетим дом-музей Марадоны — La Casa de Dios. Скромный дом в районе Патерналь, где жил футбольный гений. Вы услышите историю о том, как мальчик из бедной семьи стал национальным героем и почему в Аргентине его называют «Эль Диес» — Бог с мячом.
Заедем на стадион Diego Armando Maradona. Вы увидите граффити, алтари и уличные святыни, посвящённые кумиру Аргентины. В Буэнос-Айресе Марадону почитают как святого — и мы покажем вам удивительные примеры этого народного культа.
Мы расскажем о стадионе Monumental (без посещения) — домашней арене клуба «Ривер Плейт» и крупнейшем стадионе Аргентины. Здесь в 2018 году прошёл финал Кубка Либертадорес — самый драматичный матч в истории южноамериканского футбола. Кстати, на «Монументале» проходили концерты Queen и Майкла Джексона, но фанаты уверены: только футбол способен по-настоящему «взорвать» этот стадион.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Sharan
Билеты входят в стоимость программы
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Юрий — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Я из Санкт-Петербурга.
Сначала была Грузия — страна солнца, гор и удивительных людей, где я открыл для себя виноделие.
Потом — Аргентина. Буэнос-Айрес закрутил, как танго на улице Сан-Тельмо, и вот уже читать дальше
несколько лет я здесь, в самом сердце Южной Америки.
Вино осталось со мной — продолжаю заниматься им, открывая яркие грани аргентинского терруара. Но главное открытие — конечно, аргентинский футбол. Здесь он не просто спорт. Это уличное искусство. Это религия. Это жизнь.
Вместе с моей командой покажем настоящую Аргентину: с расписанными муралами улицами, безумной энергетикой стадионов, ароматами мяса на парилье и шёпотом истории в старых кварталах. И, конечно, увидим природные чудеса — например, величественные водопады Игуасу, от которых перехватывает дыхание.
Если хочется увидеть страну не по туристическим открыткам, а по-настоящему — с душой, страстью и глубоким погружением, приходите. Будем рады стать вашими проводниками.
Ю
Юрий
16 сен 2025
Все прошло отлично, интересно и увлекательно, рекомендую!