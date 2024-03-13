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Музей ESMA: история последней диктатуры

Посетить музей в здании бывшей секретной тюрьмы и раскрыть историю военной диктатуры в Аргентине
ESMA — бывший следственный изолятор и секретная тюрьма времён Последней хунты.

Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда.

Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток.
5
1 отзыв
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры

Описание экскурсии

Память о преступлениях против человечности

Вы узнаете историю государственного террора в Аргентине: как он зарождался, кто стал его жертвами, что с ними происходило, как реагировало на него общество и чем всё закончилось. Увидите помещения, где жили и работали офицеры, организовывавшие секретные операции. А также места, где содержали похищенных людей. Мы обязательно затронем и тему Фолклендской войны, имеющей к этим событиям прямое отношение.

Организационные детали

  • Вход в музей бесплатный
  • Экскурсия посвящена сложной и эмоционально тяжёлой теме. Рекомендуется для взрослых. Возможность участия детей обсуждается индивидуально в зависимости от возраста и готовности семьи
  • Часть экспозиции закрыта для детей до 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$100
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей ESMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда, ведь совсем недавно (каких-то 40-50 лет назад) в Аргентине правила жестокая хунта, пытавшая и
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убивавшая оппозиционеров и им сочувствующих.
Это скорее не экскурсия, а лекция по новейшей истории Аргентины, проведённая на месте её действия, в историческом, так сказать, пространстве.
Михаил предупредил, что как таковых артефактов в музее нет, «там нужно проникнуться атмосферой». Я прониклась. На следующий день, плывя на пароме в Уругвай через Рио де ла Плату, вспоминала истории Михаила о происходившем над этой рекой.
Михаил - преподаватель. Это чувствуется: задавал мне вопросы, заставлявшие думать)) Мне понравилась такая форма и глубокие знания Михаила. Благодарю и однозначно рекомендую!

Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда,
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