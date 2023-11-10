Посетить музей в здании бывшей секретной тюрьмы и раскрыть историю военной диктатуры в Аргентине
ESMA — бывший следственный изолятор и секретная тюрьма времён Последней хунты.
Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда.
Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток. А также увидите множество музейных артефактов.
Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда.
Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток. А также увидите множество музейных артефактов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Память о преступлениях против человечности
Вы узнаете историю государственного террора в Аргентине: как он зарождался, кто стал его жертвами, что с ними происходило, как реагировало на него общество и чем всё закончилось. Увидите помещения, где жили и работали офицеры, организовывавшие секретные операции. А также места, где содержали похищенных людей. Мы обязательно затронем и тему Фолклендской войны, имеющей к этим событиям прямое отношение.
Организационные детали
- Вход в музей бесплатный
- Часть экспозиции закрыта для детей до 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в музей ESMA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Буэнос-Айресе! Живу здесь почти 2 года. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской историей и культурой. Сам очень люблю этот город и каждый день стараюсь узнавать о нём что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
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