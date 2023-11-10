Музей ESMA: история последней диктатуры

Посетить музей в здании бывшей секретной тюрьмы и раскрыть историю военной диктатуры в Аргентине

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ESMA — бывший следственный изолятор и секретная тюрьма времён Последней хунты.

Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда.

Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток. А также увидите множество музейных артефактов.
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Музей ESMA: история последней диктатуры
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Память о преступлениях против человечности

Вы узнаете историю государственного террора в Аргентине: как он зарождался, кто стал его жертвами, что с ними происходило, как реагировало на него общество и чем всё закончилось. Увидите помещения, где жили и работали офицеры, организовывавшие секретные операции. А также места, где содержали похищенных людей. Мы обязательно затронем и тему Фолклендской войны, имеющей к этим событиям прямое отношение.

Организационные детали

  • Вход в музей бесплатный
  • Часть экспозиции закрыта для детей до 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей ESMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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