ESMA — бывший следственный изолятор и секретная тюрьма времён Последней хунты.
Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда.
Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток.
Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда.
Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток.
Описание экскурсии
Память о преступлениях против человечности
Вы узнаете историю государственного террора в Аргентине: как он зарождался, кто стал его жертвами, что с ними происходило, как реагировало на него общество и чем всё закончилось. Увидите помещения, где жили и работали офицеры, организовывавшие секретные операции. А также места, где содержали похищенных людей. Мы обязательно затронем и тему Фолклендской войны, имеющей к этим событиям прямое отношение.
Организационные детали
- Вход в музей бесплатный
- Экскурсия посвящена сложной и эмоционально тяжёлой теме. Рекомендуется для взрослых. Возможность участия детей обсуждается индивидуально в зависимости от возраста и готовности семьи
- Часть экспозиции закрыта для детей до 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей ESMA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда, ведь совсем недавно (каких-то 40-50 лет назад) в Аргентине правила жестокая хунта, пытавшая и
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