ESMA — бывший следственный изолятор и секретная тюрьма времён Последней хунты. Это период военной диктатуры в истории Аргентины, когда противников режима похищали, пытали и казнили без суда. Вы пройдёте по коридору с тесными отсеками для содержания заключённых и спуститесь в подвал, где находились комнаты для пыток. А также увидите множество музейных артефактов.

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Описание

Что вас ожидает

Память о преступлениях против человечности

Вы узнаете историю государственного террора в Аргентине: как он зарождался, кто стал его жертвами, что с ними происходило, как реагировало на него общество и чем всё закончилось. Увидите помещения, где жили и работали офицеры, организовывавшие секретные операции. А также места, где содержали похищенных людей. Мы обязательно затронем и тему Фолклендской войны, имеющей к этим событиям прямое отношение.

Организационные детали