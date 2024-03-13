читать дальше уменьшить убивавшая оппозиционеров и им сочувствующих.

Это скорее не экскурсия, а лекция по новейшей истории Аргентины, проведённая на месте её действия, в историческом, так сказать, пространстве.

Михаил предупредил, что как таковых артефактов в музее нет, «там нужно проникнуться атмосферой». Я прониклась. На следующий день, плывя на пароме в Уругвай через Рио де ла Плату, вспоминала истории Михаила о происходившем над этой рекой.

Михаил - преподаватель. Это чувствуется: задавал мне вопросы, заставлявшие думать)) Мне понравилась такая форма и глубокие знания Михаила. Благодарю и однозначно рекомендую!

Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда, ведь совсем недавно (каких-то 40-50 лет назад) в Аргентине правила жестокая хунта, пытавшая и