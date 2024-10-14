2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
17 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
$30 за человека
2.5 часа
Водная прогулка
SUP-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Прокатиться на сапборде с инструктором и отдохнуть в живописном пригороде Буэнос-Айреса
Начало: В Тигре
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
14 ноя в 16:00
15 ноя в 16:00
$60 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная
Ла-Бока - это не просто район, а целый мир. Здесь футбол - религия, а улицы - произведение искусства. Узнайте о его уникальной истории и культуре
Начало: У моста Николаса Авельянеды
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь14 октября 2024Я хочу поблагодарить Эльнару за экскурсию! Эльнара не только профессиональный гид, но еще и очень приятный и отзывчивый человек. Экскурсия получилась познавательная и насыщенная. Я узнала много нового про Буэнос-Айрес и всем сердцем полюбила этот город.
- ЮЮрий31 августа 2024Экскурсия прошла великолепно! Нам с супругой очень понравилось! Гид глубоко погружена в историю города, профессионал! Получили много информации о культуре, городе и людях. Большое спасибо! Рекомендую.
- ББотагоз2 августа 2024Познавательная экскурсия, много интересных исторических фактов, доброжелательный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Групповые»
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