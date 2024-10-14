Л Любовь

Я хочу поблагодарить Эльнару за экскурсию! Эльнара не только профессиональный гид, но еще и очень приятный и отзывчивый человек. Экскурсия получилась познавательная и насыщенная. Я узнала много нового про Буэнос-Айрес и всем сердцем полюбила этот город.