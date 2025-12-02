Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПознакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
«Это новый жилой район возле реки с красивой набережной со стоянкой яхт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
$290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
«По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
Познакомьтесь с уникальным Буэнос-Айресом: от ярких фасадов Ла-Боки до современных видов Пуэрто-Мадеро. Узнайте, как история формирует облик города
«Современный, глянцевый, дорогой район с набережными вдоль каналов, барами и ресторанами»
Завтра в 09:00
22 дек в 10:00
от $140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena2 декабря 2025Прогуливались по Буэнос Айресу со Светланой: в доступной форме в виде диалога узнали много интересных фактов об истории города и не только.
Рекомендую любителям долгих пеших прогулок!
- ААндрей12 ноября 2025Было интересно и познавательно.
Время экскурсии пролетело не заметно. .
- ЕЕлена30 октября 2025Спасибо большое Светлане за прекрасную экскурсию! Кроме основного материала, Светлана очень много рассказывала об истории города и страны в целом.
- ААнжела21 октября 2025Очень познавательная и захватывающая история по главным достопримечательностям города. Для тех, кто любит долгие, пешие прогулки - мой рекомендасьён ♥️
- ЕЕвгения7 августа 2025Не смотря на холодную погоду и толпы демонстрантов в центре, Светлане прекрасно удалось нас удачно и безопасно провести по городу, познакомить с основными местами, показать всё разнообразие архитуры и местного колорита! И дать истрический экскурс.
- ААлёна20 июля 2025Буэнос-Айрес просто поразил своим разнообразием, здесь столько интересных мест и получаются такие впечатляющие фото. Кроме того, Светлана хорошо знает предмет,
- ТТатьяна3 марта 2025Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
- ООксана1 марта 2025Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
- ююлия22 января 2025Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
- ЕЕлена20 февраля 2024Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
