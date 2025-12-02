Мои заказы

Экскурсии по набережной Буэнос-Айреса

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с городом
На машине
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
«Это новый жилой район возле реки с красивой набережной со стоянкой яхт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
$290 за всё до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
«По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
Познакомьтесь с уникальным Буэнос-Айресом: от ярких фасадов Ла-Боки до современных видов Пуэрто-Мадеро. Узнайте, как история формирует облик города
«Современный, глянцевый, дорогой район с набережными вдоль каналов, барами и ресторанами»
Завтра в 09:00
22 дек в 10:00
от $140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    2 декабря 2025
    Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
    Прогуливались по Буэнос Айресу со Светланой: в доступной форме в виде диалога узнали много интересных фактов об истории города и не только.
    Рекомендую любителям долгих пеших прогулок!
  • А
    Андрей
    12 ноября 2025
    Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
    Было интересно и познавательно.
    Время экскурсии пролетело не заметно. .
  • Е
    Елена
    30 октября 2025
    Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
    Спасибо большое Светлане за прекрасную экскурсию! Кроме основного материала, Светлана очень много рассказывала об истории города и страны в целом.
    читать дальше

    На экскурсии было много интересных историй об обитателях домов, которые мы проходили, о маленьких деталях, которые можно не заметить. Очень интересно, ненапряжно и в то же время познавательно! Буду рада увидеться со Светланой снова и погулять по другим уголкам города!

  • А
    Анжела
    21 октября 2025
    Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
    Очень познавательная и захватывающая история по главным достопримечательностям города. Для тех, кто любит долгие, пешие прогулки - мой рекомендасьён ♥️
  • Е
    Евгения
    7 августа 2025
    Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
    Не смотря на холодную погоду и толпы демонстрантов в центре, Светлане прекрасно удалось нас удачно и безопасно провести по городу, познакомить с основными местами, показать всё разнообразие архитуры и местного колорита! И дать истрический экскурс.
  • А
    Алёна
    20 июля 2025
    Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
    Буэнос-Айрес просто поразил своим разнообразием, здесь столько интересных мест и получаются такие впечатляющие фото. Кроме того, Светлана хорошо знает предмет,
    читать дальше

    и что важно, ее речь не превращается в бесконечный монолог, густо пересыпанный неизвестными именами политических деятелей и датами, а учитывает интересы слушателя и рассказ превращается в активный диалог, где ты можешь узнать все интересующие тебя вопросы и темы. Интересно и познавательно показала город

  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
  • О
    Оксана
    1 марта 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
  • ю
    юлия
    22 января 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер

