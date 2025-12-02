E Elena Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес Прогуливались по Буэнос Айресу со Светланой: в доступной форме в виде диалога узнали много интересных фактов об истории города и не только.

Рекомендую любителям долгих пеших прогулок!

А Андрей Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес Было интересно и познавательно.

Время экскурсии пролетело не заметно. .

Е Елена Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес читать дальше На экскурсии было много интересных историй об обитателях домов, которые мы проходили, о маленьких деталях, которые можно не заметить. Очень интересно, ненапряжно и в то же время познавательно! Буду рада увидеться со Светланой снова и погулять по другим уголкам города! Спасибо большое Светлане за прекрасную экскурсию! Кроме основного материала, Светлана очень много рассказывала об истории города и страны в целом.

А Анжела Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес Очень познавательная и захватывающая история по главным достопримечательностям города. Для тех, кто любит долгие, пешие прогулки - мой рекомендасьён ♥️

Е Евгения Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес Не смотря на холодную погоду и толпы демонстрантов в центре, Светлане прекрасно удалось нас удачно и безопасно провести по городу, познакомить с основными местами, показать всё разнообразие архитуры и местного колорита! И дать истрический экскурс.

А Алёна Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес читать дальше и что важно, ее речь не превращается в бесконечный монолог, густо пересыпанный неизвестными именами политических деятелей и датами, а учитывает интересы слушателя и рассказ превращается в активный диалог, где ты можешь узнать все интересующие тебя вопросы и темы. Интересно и познавательно показала город Буэнос-Айрес просто поразил своим разнообразием, здесь столько интересных мест и получаются такие впечатляющие фото. Кроме того, Светлана хорошо знает предмет,

Т Татьяна Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.

О Оксана Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.

ю юлия Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.