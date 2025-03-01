Буэнос-Айрес - это город, который никогда не спит! С заходом солнца он откроется для вас по-новому.
Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла
Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидеть ночной Буэнос-Айрес
- 🚗 Индивидуальная экскурсия
- 🎭 Театр Колон в вечернем свете
- 🌉 Прогулка по набережной
- 🍽 Помощь в выборе ресторана
Что можно увидеть
- Проспект 9 июля
- Проспект Мая
- Театр Колон
- Планетарий
- Металлический цветок
- Женский мост
Описание экскурсии
Мы проедем по проспекту 9 июля — самой широкой улице в мире — и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города.
Я расскажу:
- Что символизирует шпиль на проспекте 9 июля
- Почему на главной площади нарисованы белые платочки и при чём тут военная диктатура
- Зачем возле памятника генералу Бельграно выкладывают камешки
- Почему официальная резиденция президента Аргентины розового цвета
- И многое другое!
По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами по желанию
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen up!. Детского кресла нет, но по запросу помогу найти.
- По желанию до и после экскурсии можно зайти поужинать. Ужин полностью оплачивается путешественниками, в том числе и ужин гида.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Я — гид-переводчик и ваш ангел-хранитель в Буэнос-Айресе и его окрестностях. Родилась а Тольятти, городе на Волге. В далёком 2006 году переехала жить в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Восхищаюсь городом на реке
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
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Т
Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
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ю
Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
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Е
Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
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