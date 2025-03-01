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Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу

Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Буэнос-Айрес - это город, который никогда не спит! С заходом солнца он откроется для вас по-новому.

Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла
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поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами.

А я расскажу, на что похож шпиль на проспекте 9 июля и почему резиденция президента окрашена в розовый цвет. Мы проедем по проспекту 9 июля - самой широкой улице в мире - и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города.

По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть ночной Буэнос-Айрес
  • 🚗 Индивидуальная экскурсия
  • 🎭 Театр Колон в вечернем свете
  • 🌉 Прогулка по набережной
  • 🍽 Помощь в выборе ресторана
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу

Что можно увидеть

  • Проспект 9 июля
  • Проспект Мая
  • Театр Колон
  • Планетарий
  • Металлический цветок
  • Женский мост

Описание экскурсии

Мы проедем по проспекту 9 июля — самой широкой улице в мире — и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города.

Я расскажу:

  • Что символизирует шпиль на проспекте 9 июля
  • Почему на главной площади нарисованы белые платочки и при чём тут военная диктатура
  • Зачем возле памятника генералу Бельграно выкладывают камешки
  • Почему официальная резиденция президента Аргентины розового цвета
  • И многое другое!

По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами по желанию
  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen up!. Детского кресла нет, но по запросу помогу найти.
  • По желанию до и после экскурсии можно зайти поужинать. Ужин полностью оплачивается путешественниками, в том числе и ужин гида.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Я — гид-переводчик и ваш ангел-хранитель в Буэнос-Айресе и его окрестностях. Родилась а Тольятти, городе на Волге. В далёком 2006 году переехала жить в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Восхищаюсь городом на реке
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Ла-Плата. Предлагаю незабываемые прогулки по этому роскошному городу. Архитектура поражает своей неповторимостью, красотой и высотой. Париж Южной Америки — здесь вы увидите все стили мировой архитектуры конца 18 – начала 19 веков. Покажу город увлекательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Оксана
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут.
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Т
Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
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ю
Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
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Е
Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
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