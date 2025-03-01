Буэнос-Айрес - это город, который никогда не спит! С заходом солнца он откроется для вас по-новому.Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла

поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами. А я расскажу, на что похож шпиль на проспекте 9 июля и почему резиденция президента окрашена в розовый цвет. Мы проедем по проспекту 9 июля - самой широкой улице в мире - и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города. По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы проедем по проспекту 9 июля — самой широкой улице в мире — и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города.

Я расскажу:

Что символизирует шпиль на проспекте 9 июля

Почему на главной площади нарисованы белые платочки и при чём тут военная диктатура

Зачем возле памятника генералу Бельграно выкладывают камешки

Почему официальная резиденция президента Аргентины розового цвета

И многое другое!

По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ.

Организационные детали