Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Буэнос-Айрес — это город, который никогда не спит! С заходом солнца он откроется для вас по-новому.
Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами.
А я расскажу, на что похож шпиль на проспекте 9 июля и почему резиденция президента окрашена в розовый цвет.
Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами.
А я расскажу, на что похож шпиль на проспекте 9 июля и почему резиденция президента окрашена в розовый цвет.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы проедем по проспекту 9 июля — самой широкой улице в мире — и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города.
Я расскажу:
- Что символизирует шпиль на проспекте 9 июля
- Почему на главной площади нарисованы белые платочки и при чём тут военная диктатура
- Зачем возле памятника генералу Бельграно выкладывают камешки
- Почему официальная резиденция президента Аргентины розового цвета
- И многое другое!
По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами по желанию
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen up!. Детского кресла нет, но по запросу помогу найти.
- По желанию до и после экскурсии можно зайти поужинать. Ужин полностью оплачивается путешественниками, в том числе и ужин гида.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nadezhda — ваш гид в Буэнос-Айресе
Привет, моё имя Надежда, я гид-переводчик, экскурсовод и ваш ангел-хранитель в Буэнос-Айресе и его окрестностях. Я из Тольятти, города на Волге. В далёком 2006 году переехала жить в Аргентину, Буэнос-Айрес. Я восхищаюсь городом на реке Ла Плата. Предлагаю незабываемые прогулки по этому роскошному городу. Архитектура поражает своей неповторимостью, красотой и высотой. Париж Южной Америки — здесь вы увидите все стили мировой архитектуры конца 18 – начала 19 веков. Покажу город увлекательно!
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