Буэнос-Айрес — это город, который никогда не спит! С заходом солнца он откроется для вас по-новому. Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами. А я расскажу, на что похож шпиль на проспекте 9 июля и почему резиденция президента окрашена в розовый цвет.

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Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по проспекту 9 июля — самой широкой улице в мире — и проспекту Мая. Вы увидите театр Колон, который после заката приобретает особое величие. Осмотрите планетарий, в ночи похожий на летающую тарелку. И оцените металлический цветок, уже ставший одним из символов города.

Я расскажу:

Что символизирует шпиль на проспекте 9 июля

Почему на главной площади нарисованы белые платочки и при чём тут военная диктатура

Зачем возле памятника генералу Бельграно выкладывают камешки

Почему официальная резиденция президента Аргентины розового цвета

И многое другое!

По желанию мы прогуляемся по набережной в фешенебельном районе с Женским мостом и множеством вкусных ресторанов. По запросу я помогу выбрать место для ужина и сделать заказ.

Организационные детали