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10%
Квест
до 10 чел.
Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого
Приключенческая прогулка для юных исследователей и их родителей в старинном районе Буэнос-Айреса
Начало: На площади Доррего
6 авг в 14:00
7 авг в 14:00
от $126
$140 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов
Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$128
$150 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
Из Буэнос-Айреса - на водопады Игуасу одним днём
Экскурсия на водопады Игуасу из Буэнос-Айреса - это уникальная возможность за один день насладиться величественными каскадами и богатой экосистемой региона
Начало: В аэропорту Буэнос-Айреса
4 сен в 08:30
5 сен в 08:30
от $297
$330 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Город дворцов: когда Буэнос-Айрес мечтал быть Парижем
Окунуться в «золотой полувек» Аргентины и увидеть, как жила городская богема
Начало: Plaza San Martìn
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$128
$150 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Скидки»
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