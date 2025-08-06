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1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 10% Квест до 10 чел. Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого Приключенческая прогулка для юных исследователей и их родителей в старинном районе Буэнос-Айреса Начало: На площади Доррего от $126 $140 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 15% Индивидуальная до 5 чел. Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro) $128 $150 за всё до 5 чел. Пешая 9 часов 10% Индивидуальная Из Буэнос-Айреса - на водопады Игуасу одним днём Экскурсия на водопады Игуасу из Буэнос-Айреса - это уникальная возможность за один день насладиться величественными каскадами и богатой экосистемой региона Начало: В аэропорту Буэнос-Айреса от $297 $330 за человека Пешая 2 часа 15% Индивидуальная до 5 чел. Город дворцов: когда Буэнос-Айрес мечтал быть Парижем Окунуться в «золотой полувек» Аргентины и увидеть, как жила городская богема Начало: Plaza San Martìn $128 $150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Буэнос-Айреса

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Скидки»

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