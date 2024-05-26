Увидеть самое главное в Буэнос-Айресе

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
4 отзыва
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Из чего сделан Буэнос-Айрес
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.
    Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендоватьПрекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендоватьПрекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!
    Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо
  • G
    George
    7 апреля 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
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    познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂

    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень
  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Отличная экскурсия. Было интересно.
  • И
    Ирина
    10 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Самое главное»

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  1. Познакомиться с городом
  2. Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
  3. Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
  4. Из чего сделан Буэнос-Айрес
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 300. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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