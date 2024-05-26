O Oxana Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.

Ю Юрий Из чего сделан Буэнос-Айрес Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.

С Сергей Из чего сделан Буэнос-Айрес Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!

И Ирина Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)

G George Из чего сделан Буэнос-Айрес Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.

Т Татьяна Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса читать дальше познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂 Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и

А Анна Познакомиться с городом Отличная экскурсия. Было интересно.