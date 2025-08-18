Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Всего в сорока минутах езды от Буэнос-Айреса есть интересное место - дельта реки Параны, которая состоит более чем из 300 рек и речушек и множества островов, где жители столицы имеют дачи, а некоторые аргентинцы даже проживают постоянно.



Там нет мостов и поэтому там никогда не ездили машины, вся жизнь и передвижение только на водном транспорте. 5 2 отзыва

Светлана Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание экскурсии На новом комфортном автомобиле мы отправимся из вашего отеля в северные провинции Буэнос-Айреса. По дороге прокатимся по красивым улицам богатых провинций Висенте Лопес и Сан-Исидро, проедем мимо виллы, где проживает президент Аргентины. Затем садем на кораблик и поплывем по нескольким рекам, составляющим Дельту: Тигре, Лухан, Сармьенто и пр. Я вам расскажу про особенности жизни в такой местности и что привлекает сюда местных жителей. Вы насладитесь видами природы, красивыми домиками и ландшафтным дизайном этих мест. Далее мы посетим Пуэрто де Фрутас - это торговая площадь города Тигре, где представлены изделия ручной работы, сувениры, одежда и предметы дизайна. Вы узнаете почему в порту фруктов найти эти самые фрукты невозможно. Обед (1ч): вы можете либо перекусить в одной из кафешек Пуэрто де Фрутас, либо могу предложить вам ресторан на побережье реки. Потом мы немного прогуляемся по набережной и насладимся видами одного из самых красивых дворцов Южной Америки. Раньше это был клуб «Тигре», где находились казино и бальные залы местной аристократии, а сейчас он является художественным музеем, который мы сможем посетить (кроме Пн и Вт). И последним местом нашей экскурсии будет Кафедральный собор Сан-Исидро, необычайно красивое здание в готическом стиле и очень важное место для верующих католиков северных провинций. Важная информация: В стоимость включены: - трансфер на всем пути из отеля; - сопровождение русскоговорящего гида; Оплачивается дополнительно (на чел): - билеты на кораблик в зависимости от выбранного типа (10-20$); - обед в ресторане по желанию (около 40$); - билеты в музей по желанию (5$). Необходимо взять с собой солнцезащитный крем в случае солнечной погоды и ветровку, если погода не очень знойная, на реке бывает прохладный ветерок.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация В стоимость включены:

Трансфер на всем пути из отеля

Сопровождение русскоговорящего гида

Оплачивается дополнительно (на чел):

Билеты на кораблик в зависимости от выбранного типа (10-20$)

Обед в ресторане по желанию (около 40$)

Билеты в музей по желанию (5$)

Необходимо взять с собой солнцезащитный крем в случае солнечной погоды и ветровку, если погода не очень знойная, на реке бывает прохладный ветерок