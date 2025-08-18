Всего в сорока минутах езды от Буэнос-Айреса есть интересное место - дельта реки Параны, которая состоит более чем из 300 рек и речушек и множества островов, где жители столицы имеют дачи, а некоторые аргентинцы даже проживают постоянно.
Там нет мостов и поэтому там никогда не ездили машины, вся жизнь и передвижение только на водном транспорте.
Там нет мостов и поэтому там никогда не ездили машины, вся жизнь и передвижение только на водном транспорте.
Описание экскурсииНа новом комфортном автомобиле мы отправимся из вашего отеля в северные провинции Буэнос-Айреса. По дороге прокатимся по красивым улицам богатых провинций Висенте Лопес и Сан-Исидро, проедем мимо виллы, где проживает президент Аргентины. Затем садем на кораблик и поплывем по нескольким рекам, составляющим Дельту: Тигре, Лухан, Сармьенто и пр. Я вам расскажу про особенности жизни в такой местности и что привлекает сюда местных жителей. Вы насладитесь видами природы, красивыми домиками и ландшафтным дизайном этих мест. Далее мы посетим Пуэрто де Фрутас - это торговая площадь города Тигре, где представлены изделия ручной работы, сувениры, одежда и предметы дизайна. Вы узнаете почему в порту фруктов найти эти самые фрукты невозможно. Обед (1ч): вы можете либо перекусить в одной из кафешек Пуэрто де Фрутас, либо могу предложить вам ресторан на побережье реки. Потом мы немного прогуляемся по набережной и насладимся видами одного из самых красивых дворцов Южной Америки. Раньше это был клуб «Тигре», где находились казино и бальные залы местной аристократии, а сейчас он является художественным музеем, который мы сможем посетить (кроме Пн и Вт). И последним местом нашей экскурсии будет Кафедральный собор Сан-Исидро, необычайно красивое здание в готическом стиле и очень важное место для верующих католиков северных провинций. Важная информация: В стоимость включены: - трансфер на всем пути из отеля; - сопровождение русскоговорящего гида; Оплачивается дополнительно (на чел): - билеты на кораблик в зависимости от выбранного типа (10-20$); - обед в ресторане по желанию (около 40$); - билеты в музей по желанию (5$). Необходимо взять с собой солнцезащитный крем в случае солнечной погоды и ветровку, если погода не очень знойная, на реке бывает прохладный ветерок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В стоимость включены:
- Трансфер на всем пути из отеля
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Оплачивается дополнительно (на чел):
- Билеты на кораблик в зависимости от выбранного типа (10-20$)
- Обед в ресторане по желанию (около 40$)
- Билеты в музей по желанию (5$)
- Необходимо взять с собой солнцезащитный крем в случае солнечной погоды и ветровку, если погода не очень знойная, на реке бывает прохладный ветерок
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лина
18 авг 2025
Спасибо Светлане за чудесно проведенный день. Экскурсия была познавательно, интересной, очень дружелюбной.
И
Ирина
23 июл 2025
В рассказах Светланы исторические факты дополняться историями из жизни людей той эпохи. Время проведенное на экскурсии прошло незаметно и интересно. Покатались на лодочке по каналам с красивыми местами, где много
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии из Буэнос-Айреса
Индивидуальная
до 8 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
19 ноя в 16:30
20 ноя в 09:30
от $500 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
SUP-прогулка по каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$60 за человека