Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Буэнос-Айреса - с сентября по ноябрь и с марта по май. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это не мешает прогулкам. Зимой, с июня по август, прохладнее, но всё ещё можно насладиться архитектурой города.

Аргентинская элита начала 20 века создавала в Буэнос-Айресе дворцы, вдохновлённые европейской культурой. Прогулка по самым известным из них, включая Palacio San Martín и Palacio Paz, покажет, как город стремился стать южным Парижем. Истории о владельцах, архитектурных капризах и влиянии мировых событий на судьбу этих зданий создадут уникальную атмосферу. Откройте для себя Буэнос-Айрес с новой стороны, без суеты и с вниманием к деталям

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Буэнос-Айресе

Арина Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание экскурсии

Дворец Сан-Мартин — бывшая резиденция богатейшей семьи Анчорена. С него мы начнём разговор о том, как аргентинская элита начала 20 века копировала европейскую культуру.

Дворец Пас — самый большой частный дворец Аргентины. Его построил влиятельный владелец газеты La Prensa, но так и не успел в нём пожить.

Здание Кавана — первый небоскрёб Южной Америки и архитектурная история мести. Он был построен, чтобы заслонить вид на церковь. Почему? Расскажу вам на экскурсии.

Церковь Святой Елены — частная часовня, скрытая среди улиц Реколеты. Построена по капризу, а оформлена как средневековый храм.

Дворец Эстругамоу — один из самых «театральных» дворцов Буэнос-Айреса. Люстры, двери и перила сюда привозили из Европы.

Дворец и здание Бенсич — яркий пример богатого доходного дома и личной резиденции.

Дворец Ортис Басуальдо — официальная резиденция посла Франции. Здание построено в 1912 году и с тех пор почти не изменилось.

Апостольская нунциатура — образец того, как элитная архитектура со временем перешла в руки дипломатических миссий.

Дворец Дюо — один из самых утончённых особняков Буэнос-Айреса, сегодня здесь отель Park Hyatt.

Резиденция Магуайр — редкий пример викторианского стиля, который больше напоминает Лондон, чем Париж.

Вы услышите:

Как страна привлекала миллионы иммигрантов, стремясь стать южным Парижем

Кто строил дворцы и какие идеи стояли за фасадами

Кто такие Бренна, Анчорена, Паз и Бенсич

Как мировые войны и экономический кризис изменили облик города и судьбу этих зданий

И много другое

Организационные детали