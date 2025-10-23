Город дворцов: когда Буэнос-Айрес мечтал быть Парижем
Прогулка по дворцам Буэнос-Айреса откроет секреты архитектурного соперничества элиты начала 20 века. Узнайте, как город равнялся на Европу
Аргентинская элита начала 20 века создавала в Буэнос-Айресе дворцы, вдохновлённые европейской культурой.
Прогулка по самым известным из них, включая Palacio San Martín и Palacio Paz, покажет, как город стремился стать южным Парижем.
Истории о владельцах, архитектурных капризах и влиянии мировых событий на судьбу этих зданий создадут уникальную атмосферу. Откройте для себя Буэнос-Айрес с новой стороны, без суеты и с вниманием к деталям
Лучшее время для посещения Буэнос-Айреса - с сентября по ноябрь и с марта по май. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это не мешает прогулкам. Зимой, с июня по август, прохладнее, но всё ещё можно насладиться архитектурой города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Palacio San Martín
Palacio Paz
Edificio Kavanagh
Церковь Santa Elena
Palacio Estrugamou
Palacio y Edificio Bencich
Palacio Ortiz Basualdo
Nunciatura Apostólica
Palacio Duhau
La Residencia Maguire
Описание экскурсии
Дворец Сан-Мартин — бывшая резиденция богатейшей семьи Анчорена. С него мы начнём разговор о том, как аргентинская элита начала 20 века копировала европейскую культуру.
Дворец Пас — самый большой частный дворец Аргентины. Его построил влиятельный владелец газеты La Prensa, но так и не успел в нём пожить.
Здание Кавана — первый небоскрёб Южной Америки и архитектурная история мести. Он был построен, чтобы заслонить вид на церковь. Почему? Расскажу вам на экскурсии.
Церковь Святой Елены — частная часовня, скрытая среди улиц Реколеты. Построена по капризу, а оформлена как средневековый храм.
Дворец Эстругамоу — один из самых «театральных» дворцов Буэнос-Айреса. Люстры, двери и перила сюда привозили из Европы.
Дворец и здание Бенсич — яркий пример богатого доходного дома и личной резиденции.
Дворец Ортис Басуальдо — официальная резиденция посла Франции. Здание построено в 1912 году и с тех пор почти не изменилось.
Апостольская нунциатура — образец того, как элитная архитектура со временем перешла в руки дипломатических миссий.
Дворец Дюо — один из самых утончённых особняков Буэнос-Айреса, сегодня здесь отель Park Hyatt.
Резиденция Магуайр — редкий пример викторианского стиля, который больше напоминает Лондон, чем Париж.
Вы услышите:
Как страна привлекала миллионы иммигрантов, стремясь стать южным Парижем
Кто строил дворцы и какие идеи стояли за фасадами
Кто такие Бренна, Анчорена, Паз и Бенсич
Как мировые войны и экономический кризис изменили облик города и судьбу этих зданий
И много другое
Организационные детали
Маршрут не включает посещение зданий — мы рассматриваем дворцы снаружи
По запросу можно договориться о дополнительном визите в Palacio Paz — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza San Martìn
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Буэнос-Айресе
Буэнос-Айрес — это не только танго и стейки. Это город, где каждый квартал — маленькая вселенная, а за одной дверью может скрываться секрет старого Буэнос-Айреса, за другой — настоящая гаучо-легенда.
Меня читать дальше
зовут Арина, и я помогу вам увидеть этот город таким, каким его знают сами аргентинцы. Я изучаю культуру этой страны не по книгам, а вживую: учусь на гида в аргентинском вузе, говорю на испанском, танцую фольклорные танцы и провожу экскурсии, в которых оживают истории.
Со мной вы узнаете, почему аргентинцы спорят о лучших эмпанадас не меньше, чем о футболе, увидите город глазами его жителей и, возможно, сами почувствуете себя немного porteño.
Буэнос-Айрес — это любовь с первого взгляда. Давайте проверим? 😊
Отзывы и рейтинг
Копылова
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия и супер гид! Подождал нас,т. к. мы перепутали местоо встречи,все живо и с душой рассказывает,очень интересно! Рекомендуем!
Марина
14 окт 2025
Совершенно потрясающая экскурсия, которая превзошла все наши ожидания. Интересно, живо, познавательно, глубоко. Красивая архитектура, которая буквально оживала на наших глазах, обрастала историями реальных людей, сквозь время проступала история Аргентины и читать дальше
ее столицы. Очень насыщенно, богато не только визуально, но и по смыслу.
Арина позитивный человек, заразила нас любовью к этому месту, а ее познания, специальное образование в данной сфере, серьезная подготовка, легкое общение украсили наш день.
Помимо самой экскурсии мы получили много полезных советов и самых позитивных эмоций. Большое спасибо!!!