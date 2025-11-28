Мои заказы

Аргентинская Венеция: в город Тигре - из Буэнос-Айреса

Побывать в дельте реки Параны и узнать, как благополучные аргентинцы живут здесь без мостов и машин
Зову вас в северную провинцию Буэнос-Айреса: посмотреть на красивые дома, величественный собор и прокатиться на кораблике по дельте Параны, которая состоит из более чем 300 рек и множества островов. Здесь никогда не ездили машины, всё передвижение — только по воде. Настоящая Венеция с аргентинским колоритом! И со своим интересными историями.
4
1 отзыв
Аргентинская Венеция: в город Тигре - из Буэнос-Айреса© Светлана
Аргентинская Венеция: в город Тигре - из Буэнос-Айреса© Светлана
Аргентинская Венеция: в город Тигре - из Буэнос-Айреса© Светлана

Описание экскурсии

Утром на электричке за 30 минут мы доедем до городка Сан-Исидро, где прогуляемся по улочкам и посмотрим на один из самых величественных соборов северных провинций.

Затем отправимся в Тигре, на Пуэрто-де-Фрутас — торговую площадь, где предлагаются изделия ручной работы, сувениры, одежда и предметы дизайна.

Прокатимся по дельте аргентинской Венеции на большой деревянной лодке либо двухпалубном катамаране и насладимся видами прибрежных благоустроенных дач (1 ч).

Остановимся на обед в ресторане с видом на реку (около 1 ч).

Прогуляемся по набережной к одному из самых красивых дворцов Южной Америки, в котором более 100 лет аристократия устраивала балы. Сегодня дворец является художественным музеем, и мы сможем его посетить (кроме понедельника и вторника).

Примерно в 17:00 отправимся в обратный путь. По дороге проедем рядом с резиденцией президента Аргентины.

Обсудим:

  • почему это место было выбрано аристократами 19 века для постройки загородных дач
  • почему в порту фруктов Тигре найти эти самые фрукты невозможно
  • как люди живут здесь без машин и мостов

и многое другое!

Организационные детали

В стоимость входят билеты на пригородные поезда (при желании можем взять трансфер или такси за ваш счёт).

Дополнительные расходы

  • Билет на кораблик — $10-20 за чел. (катаетесь без меня, на борту англо- и испаноговорящий гид)
  • Билет в Художественный музей — $5 за чел.
  • Обед — около $40 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 59 туристов
Я частный гид в Буэнос-Айресе. Провожу авторские экскурсии по столице Аргентины. Буду рада показать вам этот абсолютно потрясающий город. Расскажу увлекательные истории про Буэнос-Айрес и его знаменитостей, про особенности жизни
читать дальше

и менталитета аргентинцев. Я увлечена этим городом и этой страной и до сих пор открываю всё новые и новые интересные моменты для себя в этом месте: в Буэнос-Айресе огромное количество великолепных и оригинальных зданий, соборов, театров, много памятников, скульптур и монументов про которые можно рассказывать бесконечно. Я обожаю этот город и хочу поделиться этой любовью с вами!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
K
Kate
28 ноя 2025
Светлана производит приятное впечатление и легко находит контакт с группой. В то же время хотелось бы более структурированной подачи материала и большей глубины. Нам не хватило профессионального подхода и компетентной подачи.

Входит в следующие категории Буэнос-Айреса

Похожие экскурсии из Буэнос-Айреса

Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия
Узнайте о событиях 1955 года на Площади Мая, раскройте тайны Президентского дворца и расшифруйте архитектуру Кафедрального собора. Впечатления гарантированы
Начало: На Майской площади
Завтра в 11:00
1 дек в 08:00
от $200 за человека
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
На машине
На микроавтобусе
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
2 дек в 09:00
3 дек в 15:00
$400 за всё до 4 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
На машине
На микроавтобусе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
2 дек в 09:30
3 дек в 15:30
от $500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Буэнос-Айресе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Буэнос-Айресе