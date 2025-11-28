Зову вас в северную провинцию Буэнос-Айреса: посмотреть на красивые дома, величественный собор и прокатиться на кораблике по дельте Параны, которая состоит из более чем 300 рек и множества островов. Здесь никогда не ездили машины, всё передвижение — только по воде. Настоящая Венеция с аргентинским колоритом! И со своим интересными историями.

от $220 за человека

Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание экскурсии

Утром на электричке за 30 минут мы доедем до городка Сан-Исидро, где прогуляемся по улочкам и посмотрим на один из самых величественных соборов северных провинций.

Затем отправимся в Тигре, на Пуэрто-де-Фрутас — торговую площадь, где предлагаются изделия ручной работы, сувениры, одежда и предметы дизайна.

Прокатимся по дельте аргентинской Венеции на большой деревянной лодке либо двухпалубном катамаране и насладимся видами прибрежных благоустроенных дач (1 ч).

Остановимся на обед в ресторане с видом на реку (около 1 ч).

Прогуляемся по набережной к одному из самых красивых дворцов Южной Америки, в котором более 100 лет аристократия устраивала балы. Сегодня дворец является художественным музеем, и мы сможем его посетить (кроме понедельника и вторника).

Примерно в 17:00 отправимся в обратный путь. По дороге проедем рядом с резиденцией президента Аргентины.

Обсудим:

почему это место было выбрано аристократами 19 века для постройки загородных дач

почему в порту фруктов Тигре найти эти самые фрукты невозможно

как люди живут здесь без машин и мостов

и многое другое!

Организационные детали

В стоимость входят билеты на пригородные поезда (при желании можем взять трансфер или такси за ваш счёт).

