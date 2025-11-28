Аргентинская Венеция: в город Тигре - из Буэнос-Айреса
Побывать в дельте реки Параны и узнать, как благополучные аргентинцы живут здесь без мостов и машин
Зову вас в северную провинцию Буэнос-Айреса: посмотреть на красивые дома, величественный собор и прокатиться на кораблике по дельте Параны, которая состоит из более чем 300 рек и множества островов. Здесь никогда не ездили машины, всё передвижение — только по воде. Настоящая Венеция с аргентинским колоритом! И со своим интересными историями.
Описание экскурсии
Утром на электричке за 30 минут мы доедем до городка Сан-Исидро, где прогуляемся по улочкам и посмотрим на один из самых величественных соборов северных провинций.
Затем отправимся в Тигре, на Пуэрто-де-Фрутас — торговую площадь, где предлагаются изделия ручной работы, сувениры, одежда и предметы дизайна.
Прокатимся по дельте аргентинской Венеции на большой деревянной лодке либо двухпалубном катамаране и насладимся видами прибрежных благоустроенных дач (1 ч).
Остановимся на обед в ресторане с видом на реку (около 1 ч).
Прогуляемся по набережной к одному из самых красивых дворцов Южной Америки, в котором более 100 лет аристократия устраивала балы. Сегодня дворец является художественным музеем, и мы сможем его посетить (кроме понедельника и вторника).
Примерно в 17:00 отправимся в обратный путь. По дороге проедем рядом с резиденцией президента Аргентины.
Обсудим:
почему это место было выбрано аристократами 19 века для постройки загородных дач
почему в порту фруктов Тигре найти эти самые фрукты невозможно
как люди живут здесь без машин и мостов
и многое другое!
Организационные детали
В стоимость входят билеты на пригородные поезда (при желании можем взять трансфер или такси за ваш счёт).
Дополнительные расходы
Билет на кораблик — $10-20 за чел. (катаетесь без меня, на борту англо- и испаноговорящий гид)
Билет в Художественный музей — $5 за чел.
Обед — около $40 за чел.
Светлана — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 59 туристов
Я частный гид в Буэнос-Айресе. Провожу авторские экскурсии по столице Аргентины. Буду рада показать вам этот абсолютно потрясающий город. Расскажу увлекательные истории про Буэнос-Айрес и его знаменитостей, про особенности жизни читать дальше
и менталитета аргентинцев. Я увлечена этим городом и этой страной и до сих пор открываю всё новые и новые интересные моменты для себя в этом месте: в Буэнос-Айресе огромное количество великолепных и оригинальных зданий, соборов, театров, много памятников, скульптур и монументов про которые можно рассказывать бесконечно. Я обожаю этот город и хочу поделиться этой любовью с вами!
K
Kate
28 ноя 2025
Светлана производит приятное впечатление и легко находит контакт с группой. В то же время хотелось бы более структурированной подачи материала и большей глубины. Нам не хватило профессионального подхода и компетентной подачи.