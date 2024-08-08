7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
Завтра в 09:30
26 янв в 13:30
от $300 за всё до 2 чел.
скидка
20%
9 часов
Индивидуальная
Из Буэнос-Айреса - на водопады Игуасу одним днём
Увидеть одно из новых семи чудес света и погрузиться в тропическую природу национального парка
Начало: В аэропорту Буэнос-Айреса
Завтра в 08:30
23 янв в 08:30
от 300$240 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Росарио: экскурсия из Буэнос-Айреса
Отправляйтесь в Росарио, чтобы узнать о детстве Лионеля Месси и истории Че Гевары. Путешествие на автобусе или самолёте. Бронируйте сейчас
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина8 августа 2024Экскурсия на винодельню – просто отвал башки. Там очень красиво, очень вкусно, много вина, сервис на высшем уровне. И очень
- ННадя26 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На весь день»
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