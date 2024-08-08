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много доп информации, которую нам рассказал Юрий еще по пути туда. Благодаря этой информации мы были на голову выше остальных туристов и могли выпендриваться) Шутка) У ребят еще несколько экскурсий, из которых мы посетили Ля Боку и кладбище Реколета. Все было прекрасно. Настоятельно рекомендую взять полный перечень туров Ольги, Юрия и Ксении) Очень надеюсь, что в скором времени ребята придумают еще экскурсий, мы везде пойдем!