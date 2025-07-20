Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Есть такие города, в которые хочется возвращаться снова и снова. И среди них одно из лидирующих мест занимает Буэнос-Айрес.



Он очень многолик и предлагает своим гостям тысячи интересных мест и развлечений: огромное количество памятников и монументов, красивейшие зеленые зоны и парки, разнообразная архитектура, большое число музеев, интересные и оригинальные католические соборы и впечатляющие мосты. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Мы начнем экскурсию на проспекте 9 июля — самой широкой улице мира, на которой находится Обелиск - главная эмблема города, пройдемся по прогулочной улице Флорида к Центральной площади, где находится президентский дворец, главный кафедральный собор и одно из самых старых зданий города — Кабильдо (мэрия). Затем прогуляемся по старинным улочкам района Сан-Тельмо, где сохранилось большое количество домов в колониальном стиле, зайдем во внутренние дворики и посетим знаменитый рынок Сан-Тельмо. Следующая остановка будет район Ла-Бока — место основания города. Сейчас представляет из себя достаточно оригинальное место с цветными яркими домиками, а что сделало его таким вы узнаете на моей экскурсии. А после мы посетим Пуэрто-Мадеро — самый дорогой и самый современный район. Здесь расположена набережная, протянувшаяся вдоль каналов, со множеством баров и ресторанов. Она оформлена в портовом стиле с доками, напоминающими виды Англии. Великолепный городской пейзаж с небоскребами и одной из главных современных достопримечательностей — мостом Женщины, который позволит сделать впечатляющие фотографии. И закончим экскурсию на площади Конгресса, где можно насладится красивой архитектурой и грандиозными монументами.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Президентский дворец

Кафедральный сбор

Обелиск, главная эмблема БА

Ла-Бока, район с цветными домиками

Мост женщины, современный символ столицы

Дворец Конгресса

Театр Колон