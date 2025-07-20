Есть такие города, в которые хочется возвращаться снова и снова. И среди них одно из лидирующих мест занимает Буэнос-Айрес.
Он очень многолик и предлагает своим гостям тысячи интересных мест и развлечений: огромное количество памятников и монументов, красивейшие зеленые зоны и парки, разнообразная архитектура, большое число музеев, интересные и оригинальные католические соборы и впечатляющие мосты.
Описание экскурсииМы начнем экскурсию на проспекте 9 июля — самой широкой улице мира, на которой находится Обелиск - главная эмблема города, пройдемся по прогулочной улице Флорида к Центральной площади, где находится президентский дворец, главный кафедральный собор и одно из самых старых зданий города — Кабильдо (мэрия). Затем прогуляемся по старинным улочкам района Сан-Тельмо, где сохранилось большое количество домов в колониальном стиле, зайдем во внутренние дворики и посетим знаменитый рынок Сан-Тельмо. Следующая остановка будет район Ла-Бока — место основания города. Сейчас представляет из себя достаточно оригинальное место с цветными яркими домиками, а что сделало его таким вы узнаете на моей экскурсии. А после мы посетим Пуэрто-Мадеро — самый дорогой и самый современный район. Здесь расположена набережная, протянувшаяся вдоль каналов, со множеством баров и ресторанов. Она оформлена в портовом стиле с доками, напоминающими виды Англии. Великолепный городской пейзаж с небоскребами и одной из главных современных достопримечательностей — мостом Женщины, который позволит сделать впечатляющие фотографии. И закончим экскурсию на площади Конгресса, где можно насладится красивой архитектурой и грандиозными монументами.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Президентский дворец
- Кафедральный сбор
- Обелиск, главная эмблема БА
- Ла-Бока, район с цветными домиками
- Мост женщины, современный символ столицы
- Дворец Конгресса
- Театр Колон
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы
5
Основано на 1 отзыве
И
Ирина
20 июл 2025
Буэнос-Айрес один из самых красивых городов Южной Америки, он очень разнообразный и живой. Светлана с любовью и задором рассказывает про этот большой мегаполис. Очень интересно слушать историю образования города, его
