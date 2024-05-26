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Мини-группа
2.5 часа
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de Mayo
Расписание: пн-вс в 12:00
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий26 мая 2024Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.
- ССергей6 мая 2024Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
- IIrina22 апреля 2024Спасибо Эле за экскурсию! Очень познавательно, интересно, комфортно! 3,5 часа прошли незаметно👍 Эля профессионал своего дела и позитивный, душевный человек! Рекомендую!
- GGeorge7 апреля 2024Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.
- ТТатьяна17 марта 2024Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
- ННаталья15 января 2024Спасибо огромное Ольге за обзорную экскурсию по Буэнос Айресу! Познавательно, интересно, колоритно! Все было организовано просто прекрасно! Благодаря профессионализму, эрудированности, тактичности и доброжелательности Ольги наше пребывание в городе получилось просто незабываемым. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Пешеходные»
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