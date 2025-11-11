Вас ждет атмосферная церемония мате под открытым небом. Это прекрасный опыт для тех, кто хочет понять аргентинскую культуру через личный опыт.
Мы встретимся в одном из парков Буэнос-Айреса, именно здесь аргентинцы
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЯ принесу всё, что нужно для церемонии: калебасы, бомбиши, несколько видов шербы и горячую воду. Мы устроимся на траве, как это делают местные, и я расскажу вам об истории мате, о негласных правилах и традициях, которые вы вряд ли найдёте в путеводителях. Вы узнаете, кто такой себадор, почему не стоит говорить «спасибо» слишком рано и как правильно принимать участие в круге мате. После рассказа мы вместе приготовим мате по всем правилам и, конечно, попробуем его в разных вариантах — горький, сладкий, с добавками и разные другие. Чтобы создать настоящую атмосферу аргентинского уикенда, я захвачу с собой местные угощения — свежие фактуры, медиалуны и другие традиционные сладости, которые идеально сочетаются с мате.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Материалы для церемонии, разные виды мате
- Местные сладости - фактуры и медиа-луны.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Оговорено заране
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
