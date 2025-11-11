Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Мы встретимся в одном из парков Буэнос-Айреса, именно здесь аргентинцы читать дальше чаще всего собираются, чтобы разделить мате в кругу друзей.



В зависимости от погоды и ваших пожеланий, можно выбрать один из городских парков или дополнить встречу прогулкой по дельте реки Парана на яхте. Вас ждет атмосферная церемония мате под открытым небом. Это прекрасный опыт для тех, кто хочет понять аргентинскую культуру через личный опыт.

Артур Ваш гид в Буэнос-Айресе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Я принесу всё, что нужно для церемонии: калебасы, бомбиши, несколько видов шербы и горячую воду. Мы устроимся на траве, как это делают местные, и я расскажу вам об истории мате, о негласных правилах и традициях, которые вы вряд ли найдёте в путеводителях. Вы узнаете, кто такой себадор, почему не стоит говорить «спасибо» слишком рано и как правильно принимать участие в круге мате. После рассказа мы вместе приготовим мате по всем правилам и, конечно, попробуем его в разных вариантах — горький, сладкий, с добавками и разные другие. Чтобы создать настоящую атмосферу аргентинского уикенда, я захвачу с собой местные угощения — свежие фактуры, медиалуны и другие традиционные сладости, которые идеально сочетаются с мате.

