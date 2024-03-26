Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Эвита — самый неоднозначный персонаж аргентинской истории.
Не каждый может похвастаться столь бурной жизнью и не менее захватывающим посмертием! На прогулке по центру столицы мы поговорим о судьбе жены президента Перона.
А заодно разберёмся, в чём суть перонизма, почему булочники — анархисты, кто такой аргентинский Распутин и зачем в Буэнос-Айресе жгли алтари.
Не каждый может похвастаться столь бурной жизнью и не менее захватывающим посмертием! На прогулке по центру столицы мы поговорим о судьбе жены президента Перона.
А заодно разберёмся, в чём суть перонизма, почему булочники — анархисты, кто такой аргентинский Распутин и зачем в Буэнос-Айресе жгли алтари.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим:
- Стадион Луна-Парк — место встречи Хуана и Эвы
- Фонд Эвиты Перон — вы узнаете, как стать «мостом любви между Пероном и народом»
- Смотровую площадку с видом на Буэнос-Айрес и «парк для нищих»
- Майскую площадь — поговорим о резне на plaza de Mayo
- Собор Святого Франциска — вспомним сожжённые алтари и уничтоженный Жокейский клуб
- Памятник Перону — обсудим, как связана с ним Кристина Киршнер
- Ресторан перонистов, в котором можно сделать шикарные фотографии и найти эксклюзивные партийные сувениры
Вы узнаете:
- Почему Хуан Перон – образец идеального каудильо
- Как Эвита стала феноменом народной канонизации
- Почему третья жена Перона получила то, от чего пришлось отказаться Эвите
- Кто такой аргентинский Распутин
- Почему за анархизм в Буэнос-Айресе отвечали булочники
- За что сжигали церкви и бомбили plaza de Mayo
- В чём суть патриотического воспитания по-аргентински под лозунгом «Дети — надежда нации»
- Что случилось с телом Хуана Перона после смерти – детектив с открытым финалом
И ещё много всего интересного!
Организационные детали
Удобная обувь и крем от солнца — всё, что понадобится на экскурсии. Маршрут недлинный и неутомительный.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 67 туристов
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».
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