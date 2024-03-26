Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы

Эвита — самый неоднозначный персонаж аргентинской истории.

Не каждый может похвастаться столь бурной жизнью и не менее захватывающим посмертием! На прогулке по центру столицы мы поговорим о судьбе жены президента Перона.

А заодно разберёмся, в чём суть перонизма, почему булочники — анархисты, кто такой аргентинский Распутин и зачем в Буэнос-Айресе жгли алтари.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Ближайшие даты:
26
мар
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мар
28
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим:

  • Стадион Луна-Парк — место встречи Хуана и Эвы
  • Фонд Эвиты Перон — вы узнаете, как стать «мостом любви между Пероном и народом»
  • Смотровую площадку с видом на Буэнос-Айрес и «парк для нищих»
  • Майскую площадь — поговорим о резне на plaza de Mayo
  • Собор Святого Франциска — вспомним сожжённые алтари и уничтоженный Жокейский клуб
  • Памятник Перону — обсудим, как связана с ним Кристина Киршнер
  • Ресторан перонистов, в котором можно сделать шикарные фотографии и найти эксклюзивные партийные сувениры

Вы узнаете:

  • Почему Хуан Перон – образец идеального каудильо
  • Как Эвита стала феноменом народной канонизации
  • Почему третья жена Перона получила то, от чего пришлось отказаться Эвите
  • Кто такой аргентинский Распутин
  • Почему за анархизм в Буэнос-Айресе отвечали булочники
  • За что сжигали церкви и бомбили plaza de Mayo
  • В чём суть патриотического воспитания по-аргентински под лозунгом «Дети — надежда нации»
  • Что случилось с телом Хуана Перона после смерти – детектив с открытым финалом

И ещё много всего интересного!

Организационные детали

Удобная обувь и крем от солнца — всё, что понадобится на экскурсии. Маршрут недлинный и неутомительный.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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