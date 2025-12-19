Описание Ответы на вопросы

Антон Ваш гид в Буэнос-Айресе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 50% Скидка на заказ 100 выгода $50 $50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии На этой экскурсии нам предстоит посещение самого неординарного, самого безгранично-любимого туристами района, откуда был заложен в 1536 году Буэнос-Айрес, где итальянские мигранты организовали самый популярный на сегодняшний день аргентинский футбольный клуб, в котором, между прочим, играл Сам Диего Марадона, и конечно же где зародился самый страстный танец в мире!!! Обо всем этом можно подробно узнать и прочувствовать на моей экскурсии. А также при желании сможем попробовать самый настоящий аргентинский стрит-фуд, запив его самым классическим аргентинским коктейлем Fernet + Cola

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату