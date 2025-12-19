Описание экскурсииНа этой экскурсии нам предстоит посещение самого неординарного, самого безгранично-любимого туристами района, откуда был заложен в 1536 году Буэнос-Айрес, где итальянские мигранты организовали самый популярный на сегодняшний день аргентинский футбольный клуб, в котором, между прочим, играл Сам Диего Марадона, и конечно же где зародился самый страстный танец в мире!!! Обо всем этом можно подробно узнать и прочувствовать на моей экскурсии. А также при желании сможем попробовать самый настоящий аргентинский стрит-фуд, запив его самым классическим аргентинским коктейлем Fernet + Cola
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитая пешеходная улица Каминито
- Разноцветные дома
- Набережная реки Матанса
- Бомбонера - домашний стадион команды «Бока Хуниорс»
- Мастерская аргентинской декоративной росписи - Fileteado Porteño
- Шоу-выступление Танго прямо в уличном кафе (чтобы насладиться им полностью нужно будет сесть за столик и что-то заказать)
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Легкий перекус
- Фото с Футбольным Кубком и самим Месси
Что не входит в цену
- Трансфер до и от Ла-Боки, но по договоренности могу помочь с такси
Место начала и завершения?
Av. Don Pedro de Mendoza 1929, C1169 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии из Буэнос-Айреса
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг и пятницу в 16:00
Сегодня в 16:00
24 дек в 10:00
$37 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping или в Пуэрто-Мадеро
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $165 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная
Ла-Бока - это не просто район, а целый мир. Здесь футбол - религия, а улицы - произведение искусства. Узнайте о его уникальной истории и культуре
Начало: У моста Николаса Авельянеды
Расписание: в среду и субботу в 15:00
27 дек в 15:00
3 янв в 10:00
$50 за человека