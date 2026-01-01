Мои заказы

Развлечения в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $37, скидки до 50%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping или в Пуэрто-Мадеро
Завтра в 15:00
21 янв в 15:00
от $190 за всё до 15 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг и пятницу в 16:00
22 янв в 16:00
29 янв в 16:00
$37 за человека
Настоящая, живая Ла-Бока. Футбол и Танго
Пешая
1.5 часа
-
50%
Индивидуальная
Настоящая, живая Ла-Бока. Футбол и Танго
Начало: Av. Don Pedro de Mendoza 1929, C1169 Cdad. Autónom...
$50$100 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго;
  2. Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса;
  3. Настоящая, живая Ла-Бока. Футбол и Танго.
Какие места ещё посмотреть в Буэнос-Айресе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в январе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 190 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 19 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март