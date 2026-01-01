Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $37, скидки до 50%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping или в Пуэрто-Мадеро от $190 за всё до 15 чел. Пешая 2.5 часа 13 отзывов Мини-группа до 10 чел. Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района Начало: У парка Lesama Расписание: в четверг и пятницу в 16:00 $37 за человека Пешая 1.5 часа 50% Индивидуальная Настоящая, живая Ла-Бока. Футбол и Танго Начало: Av. Don Pedro de Mendoza 1929, C1169 Cdad. Autónom... $50 $100 за человека Другие экскурсии Буэнос-Айреса

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Развлечения» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго; Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса; Настоящая, живая Ла-Бока. Футбол и Танго. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть в Буэнос-Айресе Самое главное; Набережная. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе: Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в январе 2026 Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 190 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5

Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 19 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март