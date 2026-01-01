Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping или в Пуэрто-Мадеро
Завтра в 15:00
21 янв в 15:00
от $190 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг и пятницу в 16:00
22 янв в 16:00
29 янв в 16:00
$37 за человека
Индивидуальная
Настоящая, живая Ла-Бока. Футбол и Танго
Начало: Av. Don Pedro de Mendoza 1929, C1169 Cdad. Autónom...
$50
$100 за человека
