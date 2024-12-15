Ла-Бока - это не просто район Буэнос-Айреса, а настоящий музей под открытым небом.
Здесь пересекаются искусство и спорт: легендарный стадион «Бомбанера» и яркие улицы, созданные доном Бенито Квинкеле Мартином.
Прогулка по набережной Риачуэло откроет тайны первого порта города, а улица Каминито расскажет о первых эмигрантах. Ла-Бока - это история, культура и страсть в одном месте
Здесь пересекаются искусство и спорт: легендарный стадион «Бомбанера» и яркие улицы, созданные доном Бенито Квинкеле Мартином.
Прогулка по набережной Риачуэло откроет тайны первого порта города, а улица Каминито расскажет о первых эмигрантах. Ла-Бока - это история, культура и страсть в одном месте
5 причин купить эту экскурсию
- ⚽ Уникальный стадион «Бомбанера»
- 🎨 Искусство на улицах Ла-Бока
- 📜 История эмиграции и порта
- 🎶 Место рождения танго
- 🍽️ Национальная кухня и культура
Что можно увидеть
- Мост Николаса Авельянеды
- Набережная Риачуэло
- Памятник дону Бенито Квинкеле Мартину
- Площадь Вздохов
- Улица Каминито
- Стадион «Бомбанера»
- Бар «Самовар и Распутин»
Описание экскурсии
- Начнём с «летающего парома» — моста Николаса Авельянеды
- Пройдём по набережной Риачуэло и выясним, как работал первый порт Буэнос-Айреса, почему дома здесь строились на сваях и обивались корабельным железом
- Увидим памятник дону Бенито Квинкеле Мартину — художнику, пересоздавшему район Ла-Бока как произведение искусства
- Постоим на площади Вздохов и поговорим о нелёгких судьбах эмигрантов
- Прогуляемся по улице Каминито, задуманной доном Бенито как музей под открытым небом
- Поглядим на сохранившиеся общежития эмигрантов и поговорим о первой в мире забастовке арендаторов
- Осмотрим легендарный стадион «Бомбанера», имеющий собственное сердцебиение. Обсудим, почему футбол в Аргентине — это религия
- Заглянем в «Самовар и Распутин» и познакомимся с невероятной историей этого бара
Я расскажу об истории эмиграции в Аргентину, первом порте города и великой силе искусства — проекте художников, навсегда изменивших лицо района. Мы поговорим о танго и Гарделе, футболе и национальной кухне. И о неслучившейся республике Ла-Бока.
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Николаса Авельянеды
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 417 туристов
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
15 дек 2024
Мне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадом ярких цветных домиков, про танго и тангерос. Отдельно про футбол и футбольные легенды. Мы посмотрели все самое интересное, Ольга сделала несколько моих фотографий, все было просто великолепно!
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