Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная

Ла-Бока - это не просто район, а целый мир. Здесь футбол - религия, а улицы - произведение искусства. Узнайте о его уникальной истории и культуре
Ла-Бока - это не просто район Буэнос-Айреса, а настоящий музей под открытым небом.

Здесь пересекаются искусство и спорт: легендарный стадион «Бомбанера» и яркие улицы, созданные доном Бенито Квинкеле Мартином.

Прогулка по набережной Риачуэло откроет тайны первого порта города, а улица Каминито расскажет о первых эмигрантах. Ла-Бока - это история, культура и страсть в одном месте
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚽ Уникальный стадион «Бомбанера»
  • 🎨 Искусство на улицах Ла-Бока
  • 📜 История эмиграции и порта
  • 🎶 Место рождения танго
  • 🍽️ Национальная кухня и культура
Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная
Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная
Ла-Бока: яркая, футбольная, опасная
Ближайшие даты:
23
фев1
мар2
мар8
мар11
мар12
мар13
мар
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Мост Николаса Авельянеды
  • Набережная Риачуэло
  • Памятник дону Бенито Квинкеле Мартину
  • Площадь Вздохов
  • Улица Каминито
  • Стадион «Бомбанера»
  • Бар «Самовар и Распутин»

Описание экскурсии

  • Начнём с «летающего парома» — моста Николаса Авельянеды
  • Пройдём по набережной Риачуэло и выясним, как работал первый порт Буэнос-Айреса, почему дома здесь строились на сваях и обивались корабельным железом
  • Увидим памятник дону Бенито Квинкеле Мартину — художнику, пересоздавшему район Ла-Бока как произведение искусства
  • Постоим на площади Вздохов и поговорим о нелёгких судьбах эмигрантов
  • Прогуляемся по улице Каминито, задуманной доном Бенито как музей под открытым небом
  • Поглядим на сохранившиеся общежития эмигрантов и поговорим о первой в мире забастовке арендаторов
  • Осмотрим легендарный стадион «Бомбанера», имеющий собственное сердцебиение. Обсудим, почему футбол в Аргентине — это религия
  • Заглянем в «Самовар и Распутин» и познакомимся с невероятной историей этого бара

Я расскажу об истории эмиграции в Аргентину, первом порте города и великой силе искусства — проекте художников, навсегда изменивших лицо района. Мы поговорим о танго и Гарделе, футболе и национальной кухне. И о неслучившейся республике Ла-Бока.

в субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Николаса Авельянеды
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
15 дек 2024
Мне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадом ярких цветных домиков, про танго и тангерос. Отдельно про футбол и футбольные легенды. Мы посмотрели все самое интересное, Ольга сделала несколько моих фотографий, все было просто великолепно!
Мне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадомМне очень понравилась экскурсия, Ольга рассказала много интересного про район Ла бока, про жизнь за фасадом

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