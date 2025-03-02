Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
«Поговорим об эмиграции и танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях, призраках и многом другом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping
«Вы поймёте, что танго — это больше, чем танец или музыка»
Завтра в 15:00
17 апр в 15:00
от $140 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Аргентинское танго - взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, изучая танго с местными жителями. Узнайте о стилях танца и насладитесь живым выступлением
«Танго — эмоциональный наркотик»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $300 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 марта 2025Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно!
- ЮЮлия6 февраля 2025Чудесная Ольга и прекрасная экскурсия. Все понравилось, профессионально и интересно.
- KKarina9 декабря 2024Отличная экскурсия об истории Буэнос-Айреса. Понравилось, что посмотрели много разных локаций: и исторических, и развлекательных с дегустацией дулсе де лече.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Музыкальные»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в апреле 2025
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