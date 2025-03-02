Музыкальные – экскурсии в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
«Поговорим об эмиграции и танго, рабовладельцах и их подарках, подземных тоннелях, призраках и многом другом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
$30 за человека
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping
«Вы поймёте, что танго — это больше, чем танец или музыка»
Завтра в 15:00
17 апр в 15:00
от $140 за всё до 15 чел.
Аргентинское танго - взгляд изнутри
5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Аргентинское танго - взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, изучая танго с местными жителями. Узнайте о стилях танца и насладитесь живым выступлением
«Танго — эмоциональный наркотик»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $300 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 марта 2025
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно!
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2025
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Чудесная Ольга и прекрасная экскурсия. Все понравилось, профессионально и интересно.
  • K
    Karina
    9 декабря 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Отличная экскурсия об истории Буэнос-Айреса. Понравилось, что посмотрели много разных локаций: и исторических, и развлекательных с дегустацией дулсе де лече.
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    Экскурсию проводила партнер Ольги Ксения - харизматичная и обаятельная девушка, умеющая увлечь слушателя интересным рассказом. Ходили также на экскурсию по кладбищу Реколетта, тоже маст хэв, так как самостоятельно на кладбище мало что получится понять среди не очень известных имен.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Музыкальные»

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  3. Аргентинское танго - взгляд изнутри
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в апреле 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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