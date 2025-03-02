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Экскурсию проводила партнер Ольги Ксения - харизматичная и обаятельная девушка, умеющая увлечь слушателя интересным рассказом. Ходили также на экскурсию по кладбищу Реколетта, тоже маст хэв, так как самостоятельно на кладбище мало что получится понять среди не очень известных имен.