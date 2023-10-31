Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе

Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Буэнос-Айресе! Живу здесь почти 2 года. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской историей и культурой. Сам очень люблю этот город и каждый день стараюсь узнавать о нём что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Задать вопрос