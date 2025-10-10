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Хазарии Невероятно талантливый гид! Глубокое погружение в контекст обещано! Буду ещё раз в Буэнос-Айрес, обязательно к нему обращусь! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ganna читать дальше уменьшить программе местах, но и расширил маршрут, показав нам hidden gems, о которых мы даже не знали. Его глубокие знания об истории страны, интересные факты и искренняя любовь к Аргентине чувствовались в каждом слове. Михаил с удовольствием отвечал на все вопросы, делился своими историями и сделал экскурсию по-настоящему уникальной. Очень рекомендую всем, кто хочет узнать Буэнос Айрес с новой стороны! Спасибо за незабываемый опыт! Огромное спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю и культуру Аргентины. Михаил не только подробно и увлекательно рассказал обо всех заявленных в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена читать дальше уменьшить Вобщем, рекомендую! Михаил высоко профессионален, начитан и кругозорен шире, чем подразумевает тема экскурсии, гибок в маршруте и приятен в общении. Но тему донес твердо, не смотря на мои множественные любопытные вопросы и лирические отступления)) прошли пешком, успели заглянуть в нетуристические уголки супер-туристических магистралей, попробовать вкусного, узнать интересного. И все время он говорил, восхищал, держал «аудиторию». Топ. Дорого)). Экскурсия от без пяти минут доктора исторических, филологических и других наук, позволяющая широко охватить все аспекты, способные заинтересовать пытливого путешественника при первом погружении в культуру города и историю нового света. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Нина читать дальше уменьшить городе Буэнос-Айрес, всегда отвечает на дополнительные вопросы, очень внимательно и чутко относится к туристу, старается заинтересовать показываемыми достопримечательностями и информацией. Мне также очень понравилось, что благодаря индивидуальному подходу можно было подстроить маршрут экскурсии под мои пожелания, а это очень важно в условиях дефицита времени и сил! В общем, впечатления самые положительные и прекрасные, огромное спасибо Михаилу, экскурсию рекомендую! Чудесная экскурсия! Несмотря на то, что не получилось взять экскурсию по скидке (которая перестала действовать раньше времени), я не пожалела. Михаил - очень хороший рассказчик, много знает об Аргентине и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Михаил, эрудированный гид и замечательный человек!!!

Провели вместе с Михаилом больше двух часов но ощущение что прошло только пол часа!

Несмотря на то что были уставшие, Михаил находил интересные темы и рассказы что заставляло нас интересоваться всему новому и слушать очень внимательно!

Михаил нам порекомендовал замечательный ресторан, за что огромное ему спасибо!!

Александр Вам был полезен этот отзыв? Да Нет