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Яркая и колоритная Ла-Бока

Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Ла-Бока - район, где началась история Буэнос-Айреса, родился танго и живут эмигранты со всего мира.

Центральная улица Каминито с домами всевозможных цветов и форм, местный стрит-фуд чорипан и стадион Бомбонера, где
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играл Марадона, - всё это ждёт вас на экскурсии. Пиццерия "Банчеро", где изобрели традиционную пиццу с луком "фугацетта", также входит в маршрут. Узнайте, как Ла-Бока появилась, развивалась и чем живёт сегодня. Еда и напитки оплачиваются отдельно

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Цветные дома на улице Каминито
  • 🍔 Дегустация чорипана
  • ⚽ Стадион Бомбонера
  • 🍕 Пиццерия «Банчеро»
  • 📜 История района Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока

Что можно увидеть

  • Каминито
  • Бомбонера
  • Пиццерия «Банчеро»

Описание экскурсии

За 2 часа вы:

  • Пройдёте по знаменитой улочке Каминито с цветными домами
  • Увидите, как готовят чорипан — популярный местный стрит-фуд
  • Оцените стадион Бомбонера, где играл Марадона
  • Заглянете в пиццерию «Банчеро», где изобрели традиционную пиццу с луком «фугацетта»
  • Раскроете, что подтолкнуло местных жителей раскрашивать дома в разные цвета

И это далеко не всё!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$140
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной в районе Ла-Бока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 166 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
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бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Хазарии
Невероятно талантливый гид! Глубокое погружение в контекст обещано! Буду ещё раз в Буэнос-Айрес, обязательно к нему обращусь!
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Ganna
Огромное спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю и культуру Аргентины. Михаил не только подробно и увлекательно рассказал обо всех заявленных в
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программе местах, но и расширил маршрут, показав нам hidden gems, о которых мы даже не знали. Его глубокие знания об истории страны, интересные факты и искренняя любовь к Аргентине чувствовались в каждом слове. Михаил с удовольствием отвечал на все вопросы, делился своими историями и сделал экскурсию по-настоящему уникальной. Очень рекомендую всем, кто хочет узнать Буэнос Айрес с новой стороны! Спасибо за незабываемый опыт!

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Елена
Экскурсия от без пяти минут доктора исторических, филологических и других наук, позволяющая широко охватить все аспекты, способные заинтересовать пытливого путешественника при первом погружении в культуру города и историю нового света.
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Вобщем, рекомендую! Михаил высоко профессионален, начитан и кругозорен шире, чем подразумевает тема экскурсии, гибок в маршруте и приятен в общении. Но тему донес твердо, не смотря на мои множественные любопытные вопросы и лирические отступления)) прошли пешком, успели заглянуть в нетуристические уголки супер-туристических магистралей, попробовать вкусного, узнать интересного. И все время он говорил, восхищал, держал «аудиторию». Топ. Дорого)).

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Нина
Чудесная экскурсия! Несмотря на то, что не получилось взять экскурсию по скидке (которая перестала действовать раньше времени), я не пожалела. Михаил - очень хороший рассказчик, много знает об Аргентине и
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городе Буэнос-Айрес, всегда отвечает на дополнительные вопросы, очень внимательно и чутко относится к туристу, старается заинтересовать показываемыми достопримечательностями и информацией. Мне также очень понравилось, что благодаря индивидуальному подходу можно было подстроить маршрут экскурсии под мои пожелания, а это очень важно в условиях дефицита времени и сил! В общем, впечатления самые положительные и прекрасные, огромное спасибо Михаилу, экскурсию рекомендую!

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А
Михаил, эрудированный гид и замечательный человек!!!
Провели вместе с Михаилом больше двух часов но ощущение что прошло только пол часа!
Несмотря на то что были уставшие, Михаил находил интересные темы и рассказы что заставляло нас интересоваться всему новому и слушать очень внимательно!
Михаил нам порекомендовал замечательный ресторан, за что огромное ему спасибо!!
Александр
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К
Всем привет!
Михаил любит и знает Буэнос -Айрес не хуже (а может и гораздо лучше) местного жителя.
По моей просьбе мы вышли и выехали за пределы Ла Боки и сумели заглянуть в несколько уголков этого прекрасного города!
А еще я предложил Мише отобедать в лучшем ресторане и он согласился)
И мы совместили приятное с полезным. В общем, Большое Спасибо. Приеду обязательно еще!
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