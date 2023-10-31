Яркая и колоритная Ла-Бока

Погулять по красочному району с цветными домами и проникнуться местной жизнью

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Ответы на вопросы
Ла-Бока — это район, где началась история города, где родился танго и где можно встретить эмигрантов со всего мира. Вы пройдёте по его центральной улице, рассматривая дома всевозможных цветов и форм. Познакомитесь с местным стрит-фудом и увидите стадион, где играл Марадона. А я расскажу, как Ла-Бока появилась, развивалась и чем живёт сегодня.
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Яркая и колоритная Ла-Бока
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа вы:

  • Пройдёте по знаменитой улочке Каминито с цветными домами
  • Увидите, как готовят чорипан — популярный местный стрит-фуд
  • Оцените стадион Бомбонера, где играл Марадона
  • Заглянете в пиццерию «Банчеро», где изобрели традиционную пиццу с луком «фугацетта»
  • Раскроете, что подтолкнуло местных жителей раскрашивать дома в разные цвета

И это далеко не всё!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной в районе Ла-Бока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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