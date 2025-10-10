Ла-Бока - район, где началась история Буэнос-Айреса, родился танго и живут эмигранты со всего мира.
Центральная улица Каминито с домами всевозможных цветов и форм, местный стрит-фуд чорипан и стадион Бомбонера, где
Центральная улица Каминито с домами всевозможных цветов и форм, местный стрит-фуд чорипан и стадион Бомбонера, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Цветные дома на улице Каминито
- 🍔 Дегустация чорипана
- ⚽ Стадион Бомбонера
- 🍕 Пиццерия «Банчеро»
- 📜 История района Ла-Бока
Что можно увидеть
- Каминито
- Бомбонера
- Пиццерия «Банчеро»
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- Пройдёте по знаменитой улочке Каминито с цветными домами
- Увидите, как готовят чорипан — популярный местный стрит-фуд
- Оцените стадион Бомбонера, где играл Марадона
- Заглянете в пиццерию «Банчеро», где изобрели традиционную пиццу с луком «фугацетта»
- Раскроете, что подтолкнуло местных жителей раскрашивать дома в разные цвета
И это далеко не всё!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной в районе Ла-Бока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 166 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Невероятно талантливый гид! Глубокое погружение в контекст обещано! Буду ещё раз в Буэнос-Айрес, обязательно к нему обращусь!
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Огромное спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю и культуру Аргентины. Михаил не только подробно и увлекательно рассказал обо всех заявленных в
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Экскурсия от без пяти минут доктора исторических, филологических и других наук, позволяющая широко охватить все аспекты, способные заинтересовать пытливого путешественника при первом погружении в культуру города и историю нового света.
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Чудесная экскурсия! Несмотря на то, что не получилось взять экскурсию по скидке (которая перестала действовать раньше времени), я не пожалела. Михаил - очень хороший рассказчик, много знает об Аргентине и
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А
Михаил, эрудированный гид и замечательный человек!!!
Провели вместе с Михаилом больше двух часов но ощущение что прошло только пол часа!
Несмотря на то что были уставшие, Михаил находил интересные темы и рассказы что заставляло нас интересоваться всему новому и слушать очень внимательно!
Михаил нам порекомендовал замечательный ресторан, за что огромное ему спасибо!!
Александр
Провели вместе с Михаилом больше двух часов но ощущение что прошло только пол часа!
Несмотря на то что были уставшие, Михаил находил интересные темы и рассказы что заставляло нас интересоваться всему новому и слушать очень внимательно!
Михаил нам порекомендовал замечательный ресторан, за что огромное ему спасибо!!
Александр
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К
Всем привет!
Михаил любит и знает Буэнос -Айрес не хуже (а может и гораздо лучше) местного жителя.
По моей просьбе мы вышли и выехали за пределы Ла Боки и сумели заглянуть в несколько уголков этого прекрасного города!
А еще я предложил Мише отобедать в лучшем ресторане и он согласился)
И мы совместили приятное с полезным. В общем, Большое Спасибо. Приеду обязательно еще!
Михаил любит и знает Буэнос -Айрес не хуже (а может и гораздо лучше) местного жителя.
По моей просьбе мы вышли и выехали за пределы Ла Боки и сумели заглянуть в несколько уголков этого прекрасного города!
А еще я предложил Мише отобедать в лучшем ресторане и он согласился)
И мы совместили приятное с полезным. В общем, Большое Спасибо. Приеду обязательно еще!
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