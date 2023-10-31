Погулять по красочному району с цветными домами и проникнуться местной жизнью
Ла-Бока — это район, где началась история города, где родился танго и где можно встретить эмигрантов со всего мира. Вы пройдёте по его центральной улице, рассматривая дома всевозможных цветов и форм. Познакомитесь с местным стрит-фудом и увидите стадион, где играл Марадона. А я расскажу, как Ла-Бока появилась, развивалась и чем живёт сегодня.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- Пройдёте по знаменитой улочке Каминито с цветными домами
- Увидите, как готовят чорипан — популярный местный стрит-фуд
- Оцените стадион Бомбонера, где играл Марадона
- Заглянете в пиццерию «Банчеро», где изобрели традиционную пиццу с луком «фугацетта»
- Раскроете, что подтолкнуло местных жителей раскрашивать дома в разные цвета
И это далеко не всё!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной в районе Ла-Бока
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Буэнос-Айресе! Живу здесь почти 2 года. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской историей и культурой. Сам очень люблю этот город и каждый день стараюсь узнавать о нём что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
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